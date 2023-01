Motivés par la guérison de Hamlin, les Bills se concentrent sur les Patriots

Associated Press

Quoi qu'il arrive dimanche, lorsque les Bills de Buffalo termineront leur saison en accueillant les Patriots de La Nouvelle-Angleterre et une fois que les éliminatoires de la NFL auront commencé, le directeur général Brandon Beane ne pourra pas être déçu.

Au cours d'une année où les Bills ont subi une tempête de neige qui a perturbé leur calendrier, pleuré la mort soudaine du jeune frère de l'ailier rapproché Dawson Knox en août, se sont ralliés au soutien de la communauté à la suite d'une fusillade et ont gagné des matchs avec peu ou pas de séances d'entraînement, Beane ne pourrait pas être plus fier.

Et il a des raisons de croire que cette résilience se manifestera à nouveau après une semaine au cours de laquelle les Bills sont passés d'un état de choc émotionnel en voyant Damar Hamlin se faire réanimer sur le terrain à Cincinnati lundi soir, à un état de joie après que le maraudeur se soit adressé à ses coéquipiers par vidéoconférence vendredi.

Je vous aime, les gars , a dit Hamlin doucement.

Je deviens probablement émotif si j'en parle trop, mais je suis tellement fier de notre organisation, de notre équipe, de tant de gens, de la façon dont nous avons fait face à tant de choses cette année, a dit Beane. Ce n'est certainement pas la façon dont vous prévoyez les choses. Je ne sais pas ce qui va se passer le reste de la saison sur le terrain, je ne le sais vraiment pas. Ce que je sais, c'est qu'ils sont un groupe de gagnants, et je me souviendrai toujours de cette équipe et de cette saison.

Pour Beane, le match de dimanche est bien plus qu'un affrontement contre un rival de la section Est de l'Association Américaine pour mettre un terme à la saison. Il s'agit plutôt d'une célébration de la vie en sachant que Hamlin est sur la voie de la guérison.

Les liens que les membres des Bills ont tissés en faisant face à l'adversité les ont rapprochés encore plus, car les joueurs et les entraîneurs se sont appuyés les uns sur les autres, dans la foulée de l'effondrement de Hamlin.

C'est la cerise sur le sundae, d'une manière positive, a tenté d'illustrer le plaqueur gauche Dion Dawkins. Ç'a définitivement fait cimenter nos relations.

À savoir, maintenant, si les Bills pensent être physiquement et émotionnellement prêts à jouer, le quart-arrière Josh Allen n'a pas hésité un instant et a répondu : Je le crois .

Allen a ensuite cité l'inspirant discours que le père de Hamlin, Mario, a livré à l'équipe mercredi en disant que son fils voudrait qu'ils jouent.

Il nous l'a demandé, a dit Allen. Et vous ne pouvez pas ne pas honorer sa demande d'aller sur le terrain et de foncer.

Les Bills (12-3) sont motivés même si l'issue du match n'a pas autant d'importance que pour les Patriots (8-8).

Les Bills ont décroché leur troisième titre consécutif de section, mais leurs chances de terminer au premier rang du classement général de l'Association américaine ont diminué. La décision de la NFL d'annuler le match des Bills contre les Bengals de Cincinnati a permis aux Chiefs de Kansas City (13-3) de passer devant les Bills, pour le moment.

La seule consolation est que le circuit Goodell a décidé que le match de championnat de l'Américaine sera joué sur un site neutre si les Chiefs remportent la première place et affrontent Buffalo, si les deux équipes gagnent ou perdent dimanche.

En Nouvelle-Angleterre, les Patriots n'ont besoin que d'une victoire pour décrocher leur 13e qualification en éliminatoires en 14 saisons. Les Patriots peuvent également s'assurer d'une place si les Dolphins de Miami et les Steelers de Pittsburgh perdent et si les Jaguars de Jacksonville défont les Titans du Tennessee, samedi soir.

Les Patriots se retrouvent dans la course à titre d'équipes repêchées grâce à une victoire 23-21 contre les Dolphins - et malgré quatre défaites lors de leurs six dernières parties.

L'entraîneur-chef des Patriots, Bill Belichick, n'a pas perdu de vue le poids émotionnel qui servira de toile de fond dimanche, lorsqu'il est question de Hamlin.