Djokovic contre Korda en finale du tournoi d’Adélaïde

Le Serbe Novak Djokovic a battu samedi le Russe Daniil Medvedev en demi-finale du tournoi ATP 250 d'Adélaïde et affrontera dimanche en finale l'Américain Sebastian Korda, victorieux du Japonais Yoshihito Nishioka.

Dans un duel entre les deux derniers rois du tennis mondial avant l'avènement de Carlos Alcaraz, Djokovic, 5e mondial a battu Medvedev qui le suit de deux places en deux manches de 6-3 et 6-4 et 1 h 30 min de match.

Dans la première demi-finale, moins prestigieuse entre le 33e et le 36 mondial, Korda s'est montré encore plus expéditif face à Nishioka, qu'il a battu 7-6 (7/5) et 6-1 en 1:14.

La jeune sensation du tournoi en finale

Chez les femmes, Linda Noskova, sensation du tournoi WTA 500 d'Adélaïde, a maîtrisé samedi la deuxième joueuse mondiale, la Tunisienne Ons Jabeur 6-3, 1-6 et 6-3 en demi-finale, et rencontrera en finale Aryna Sabalenka (5e) qui a dominé la Roumaine Irina-Camelia Begu 6-3 et 6-2.

Linda Noskova Photo : Getty Images / Sarah Reed

La jeune Tchèque, 18 ans et 102e mondiale, avait pointé le bout de son nez en 2022 en atteignant la finale WTA 125 de Maskara en Croatie en juin, puis la demi-finale devant son public à Prague (WTA 250) en juillet.

Mais en Australie, Noskova, après être passée par les qualifications, s'est invitée à la cour des grandes. Elle a épinglé sur la route de la finale deux joueuses du top 10, la Russe Daria Kasatkina (8e) au 1er tour et Ons Jabeur (2e) en demie, sans compter la Bélarusse Victoria Azarenka, double lauréate des Internationnaux d'Australie et 26e mondiale, en quarts.

Se dresse maintenant devant elle en finale la solide Bélarusse Aryna Sabalenka, exemptée du premier tour grâce à son statut de tête de série no 5, qui n'a perdu aucune manche en trois matchs.

Sur la lancée de sa fin de saison dernière où elle a été finaliste du Masters, Sabalenka, 24 ans et au vécu largement supérieur à celui de Noskova, disputera la 19e finale d'une déjà riche carrière en briguant un onzième titre.