Les Dodgers rompent les liens avec Trevor Bauer

Une personne au fait de la situation a déclaré vendredi à l'Associated Press que le droitier de 31 ans a été désigné pour affectation, ce qui signifie que les Dodgers ont sept jours pour le libérer ou l'échanger.

Si le lauréat du trophée Cy-Young dans la Nationale en 2020 est libéré, les Dodgers devront tout de même absorber les 22,5 millions de dollars restants au contrat de l'artilleur.

Après mûre réflexion, nous avons décidé qu'il ne fera plus partie de notre organisation , ont déclaré les Dodgers dans un communiqué.

De son côté, Bauer a mentionné dans un communiqué qu' après deux semaines de conversations concernant mon retour dans l'organisation, je me suis assis avec les dirigeants des Dodgers en Arizona hier, et ils m'ont dit qu'ils voulaient que je revienne et que je lance pour l'équipe cette année .

Bien que je sois déçu par la décision de l'organisation aujourd'hui, j'apprécie le soutien que j'ai reçu du vestiaire des Dodgers. Je souhaite le meilleur aux joueurs et j'ai hâte de reprendre l'action ailleurs , a-t-il continué.

Les Dodgers avaient jusqu'à vendredi pour inscrire le nom de Bauer sur la liste des joueurs, conformément aux règlements du baseball majeur (MLB). L'équipe a rarement commenté l'épineux dossier depuis que Bauer a été placé en congé forcé, tout en restant payé, en juillet 2021.

Le commissaire Rob Manfred a suspendu Bauer pour 324 matchs pour avoir contrevenu à la politique de la MLB en matière de violence domestique et d'agression sexuelle après qu'une femme de San Diego eut déclaré qu'il l'avait battue et abusée sexuellement en 2021.

Bauer a maintenu qu'il n'avait rien fait de mal, affirmant que tout ce qui s'était passé entre lui et la femme était consensuel. Le principal intéressé n'a jamais été accusé d'un crime.

L'Association des joueurs a déposé un grief au nom de Bauer. Un panel de trois personnes dirigé par l'arbitre indépendant Martin Scheinman a commencé à entendre l'affaire en mai dernier.

Dans une décision rendue le 22 décembre, Scheinman a annoncé une suspension de 194 matchs plutôt que la sanction initiale de 324 rencontres prévue par Manfred. Il a réintégré Bauer immédiatement.

Scheinman a affirmé que Bauer avait contrevenu à la politique de la MLB. Il a retenu son salaire pour les 50 premiers matchs de 2023, couvrant une partie de la période pendant laquelle le lanceur était en congé payé en 2021-2022.

L'organisation des Dodgers estime que les allégations d'agression sexuelle ou de violence domestique doivent faire l'objet d'une enquête approfondie, avec une procédure régulière accordée à l'accusé , a indiqué l'équipe par communiqué.

Les Dodgers ont ajouté qu'ils coopéreront pleinement à l'enquête du baseball majeur et qu'ils suivent strictement les règlements de la ligue en matière de violence domestique et d'agression sexuelle.