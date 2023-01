Carlos Alcaraz déclare forfait pour les Internationaux d’Australie

Le no 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz, a annoncé vendredi devoir déclarer forfait pour les Internationaux d'Australie après s'être blessé à la jambe droite à l'entraînement.

Alors que j'étais au meilleur de ma forme durant l'intersaison, je me suis blessé en faisant un faux mouvement lors d'un entraînement à un muscle de la jambe droite , explique le joueur de 19 ans sur son compte Twitter.

J'avais travaillé très dur pour arriver à mon meilleur niveau en Australie.

Malheureusement, je ne pourrai participer ni au tournoi de Kooyong ni aux Internationaux d'Australie. C'est un moment difficile à passer, mais je dois rester optimiste, récupérer et regarder vers l'avant.

Alcaraz est devenu le plus jeune numéro un mondial depuis la création du classement ATP en 1973 en remportant en septembre dernier les Internationaux des États-Unis, son premier tournoi du grand chelem, à l'âge de 19 ans. Il était devenu quelques mois plus tard le plus jeune joueur de l'histoire à terminer l'année au sommet de la hiérarchie mondiale.

Mais une déchirure abdominale l'avait poussé à l'abandon en quarts de finale du Masters de Paris en novembre, l'obligeant à mettre un terme prématuré à sa saison. Il n'avait ainsi pas pu participer aux finales de l'ATP en fin d'année à Turin, ni à la Coupe Davis.

Son retour à Melbourne était attendu dans l'optique notamment d'un éventuel duel avec Novak Djokovic, le meilleur joueur sur dur qui n'avait pas pu participer l'an passé aux Internationaux d'Australie, ni à Flushing Meadows, en raison de son refus du vaccin anticovid.