Mal préparée et un brin fanfaronne, l’équipe canadienne a été malmenée dans une défaite de 5-2 contre la Tchéquie au début du tour préliminaire. L’attaquant Dylan Guenther, un espoir des Coyotes de l’Arizona, a alors senti le besoin de rappeler ses coéquipiers à l’ordre.

Nous ne gagnerons pas ce tournoi en tentant de marquer des buts à la Michigan , a alors plaidé Guenther.

Après avoir complété la tour préliminaire dans un groupe soi-disant facile, le Canada a eu besoin de tout son petit change pour vaincre la Slovaquie en quarts de finale. Puis, confrontés à une jeune formation américaine dans le carré d’as, les Canadiens ont été largement dominés malgré le pointage de 6-2 en leur faveur. Bombardé de toutes parts, le gardien Thomas Milic a fait face à 23 chances de marquer de qualité et a dû effectuer 43 arrêts pour tirer les marrons du feu.

Et jeudi en finale, le Canada en a encore eu plein les bras contre les Tchèques. Comme ils l’avaient fait en demi-finale contre les Suédois, les Tchèques ont littéralement ressuscité en fin de troisième période. Ils ont comblé un retard de 0-2 en l’espace de 54 secondes, forçant ainsi la tenue d’une période de prolongation.

Guenther a encore scellé la question, cette fois en inscrivant le but gagnant sur une superbe passe de l’espoir du Canadien, Joshua Roy.

Au bout du compte, ce tournoi palpitant et les prouesses de Connor Bedard (8-15-23), qui a participé à 55 % des buts inscrits par le Canada, semblent avoir réconcilié beaucoup d’amateurs avec le programme de l’équipe nationale junior.

***

Le mondial junior est un tournoi regroupant normalement des joueurs de 19 ans. Âgé de seulement 17 ans, Bedard a réalisé l’une des meilleures performances de l’histoire de ce championnat. Proclamé joueur par excellence du tournoi, Bedard a littéralement transporté cette équipe sur ses épaules. Il s’est imposé au point de monopoliser le plan de match de son entraîneur et de tous les entraîneurs qui ont affronté le Canada durant le tour éliminatoire.

En assistant aux prouesses de Bedard, bien des amateurs ont sans doute réalisé pourquoi on retrouve soudainement autant de mauvaises équipes dans la LNH cette saison. On parle d’un joueur d’exception susceptible d’assurer le succès d’une organisation pendant une quinzaine d’années. Même s’il existe une loterie pour réfréner les ardeurs des organisations tentées de perdre volontairement pour obtenir le premier choix, ça vaut la peine de se procurer un bon billet.

Entouré de Shane Wright (le meilleur attaquant canadien disponible au repêchage de juillet dernier) et d’Adam Fantili (identifié comme un futur premier centre de la LNH et comme le deuxième joueur le plus talentueux en vue du repêchage de 2023), Connor Bedard a tout simplement démontré qu’il est dans une classe à part. Ses qualités de meneur de jeu, son intensité et sa façon de patiner rappellent Sidney Crosby. Sa capacité de varier ses angles de bâton à la volée en effectuant des tirs évoque le savoir-faire de Auston Matthews. Et sa façon de distribuer les rondelles autour du filet fait parfois penser à Mitch Marner.

On aurait dit Mozart jouant au sein de l’harmonie d’une bonne école de musique. Dans 20 ans, on parlera encore de la domination de Connor Bedard dans ce tournoi.

***

Outre les performances de Bedard, ceux qui suivent de près l’évolution du hockey international ont été estomaqués par le niveau de parité ou de compétitivité de ce mondial junior. En l’absence de la Russie, il fallait plutôt s’attendre au contraire.

Les Canadiens ont souvent tendance à croire que les triomphes internationaux leur sont dus parce que le hockey est leur sport national et que, après tout, on retrouve au pays le plus gros bassin de joueurs au monde. Or, cela n’est plus tout à fait vrai.

Depuis quelques années, dans une proportion se situant aux alentours de 560 000 à 540 000, le nombre de hockeyeurs membres de USA Hockey surpasse légèrement le nombre de membres de Hockey Canada. C’était vrai avant la pandémie et ce l’est encore.

Parce que les Américains investissent des sommes colossales dans ce sport, cet écart risque de s’accroître au fil des ans. Depuis plusieurs années, les Américains sont les principaux rivaux du Canada et il en sera de même pour très longtemps.

***

À côté de ces deux géants, des pays comme la Finlande et la Suède sont parvenus à peaufiner des systèmes de développement extrêmement efficaces qui leur permettent de tirer leur épingle du jeu malgré des bassins de joueurs de 66 000 ou 61 000 membres.

Or, la Slovaquie et la Tchéquie ont réalisé des prouesses extraordinaires dans ce mondial junior. Après de très longs passages à vide, tout porte à croire que ces deux fédérations sont en train d’orchestrer de véritables et solides renaissances de leurs programmes.

Pensons-y un instant : on retrouve seulement 11 447 hockeyeurs et hockeyeuses fédéré(e)s en Slovaquie. C’est l’équivalent du nombre de joueurs et joueuses qu’on retrouve dans les régions de Laurentides-Lanaudière, du Richelieu ou du Lac Saint-Louis.

Durant ce Championnat du monde junior, les Slovaques sont tout de même parvenus à battre les Américains au tour préliminaire, en plus de forcer la tenue d’une période de prolongation contre le Canada en quarts de finale. Ils ont donc tenu tête aux deux plus solides programmes de développement du monde.

Au cours des 12 derniers mois, ce pays de 11 447 hockeyeurs a aussi remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques et vu deux de ses joueurs, Juraj Slafkovsky et Simon Nemec, être les premiers sélectionnés au repêchage de la LNH.

C’est absolument exceptionnel.

De son côté, la Tchéquie, où l’on compte environ 34 000 joueurs, vient de réaliser le même genre d’exploit en participant à la finale du mondial junior pour la première fois depuis 2001. Lors du dernier Championnat du monde senior, la Tchéquie avait par ailleurs remporté la médaille de bronze.

Au Championnat mondial junior, les Tchèques ont battu le Canada au tour préliminaire. Ils ont vaincu la Suède 2-1 en demi-finale et se sont inclinés en prolongation contre le Canada en finale.

De tels résultats ne surviennent pas par hasard.

Le monde du hockey évolue et devient clairement de plus en plus compétitif. C’est une très bonne nouvelle. Même si le Canada vient de remporter deux titres consécutifs, il vaudrait mieux en prendre acte.

Cette chronique est le premier de trois volets consacrés au hockey junior. Les deux prochains aborderont la politique entourant la sélection des joueurs au sein d’Équipe Canada junior ainsi que la pertinence ou non de mettre sur pied une Équipe Québec .