Antoine Cyr s’illustre au Tour de ski avec une 6e place

Le fondeur de 24 ans participait ainsi à sa première finale en Coupe du monde dans cette épreuve.

Cette journée a été incroyable. C'est seulement la troisième fois de ma carrière que je me qualifie pour le tour éliminatoire [réservé aux 30 premiers, NDLR], et le fait d'être à la hauteur me donne confiance en moi, a déclaré Cyr. En tant qu'athlète, on veut toujours être la meilleure version de soi-même peu importe le jour et, aujourd'hui, je sens que j'étais vraiment, vraiment proche d'être à mon meilleur niveau.

Profitant de la rapidité des skis, Cyr a conclu les qualifications au 17e échelon sur le circuit de 1,2 kilomètre qui comprend une première montée, suivie d'une descente technique et d'une descente très rapide vers le stade.

Fort dans les montées et rapide dans les descentes, le Gatinois a remporté sa toute première vague en Coupe du monde en s’imposant dans son quart de finale devant le Norvégien Emil Iversen, champion du monde du 50 km. Ensuite, il s’est classé 2e de sa demi-finale derrière le Français Lucas Chavanat.

Dans les deux premières manches, je ne me suis pas préoccupé de savoir avec qui je skiais, a indiqué le Québécois qui en est à sa troisième saison en Coupe du monde. J'avais un bon plan, celui d'utiliser la première montée pour prendre de l'avance, puis de me placer derrière et de ne pas me retrouver en difficulté pour le reste. J'avais de très bons skis et j'ai pu continuer comme ça jusqu'à la finale.

J'étais un peu impressionné en finale avec tous les grands noms de notre sport. Je sais, par contre, que si j'ai une autre occasion comme celle-ci, je vais utiliser cette expérience à mon avantage.

Le Norvégien Johannes Klaebo a remporté sa cinquième étape de suite au Tour de ski et conservé la tête du classement général. Le Suédois Calle Halfvarsson a pris la deuxième place, à 0,26 s du gagnant, devant l'Italien Simone Mocellini, 3e, à 0,94 s.

Cyr, lui, a cédé 2,99 s au vainqueur. Au classement général, il est grimpé en 11e position avec un recul de 2 min 02 s sur Klaebo.

Graham Ritchie a été le seul autre Canadien à franchir les qualifications vendredi. Il a été éliminé en quarts de finale après avoir fini au dernier rang de sa vague, ce qui lui a valu la 25e position.

Russell Kennedy (35e), Olivier Léveillé (39e), Rémi Drolet (54e) et Samuel Hendry (64e) ont tous été stoppés en qualifications.