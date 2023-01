Mirela Rahneva en argent à Winterberg

Première au terme de la manche initiale, l'Ontarienne a raté la victoire par seulement six centièmes de seconde. Rahneva a été devancée par la Néerlandaise Kimberley Bos qui a enregistré un chrono de 1 min 57 s 18/100.

L'Allemande Hannah Neise a complété le podium.

Chaque fois que je peux monter sur le podium, je souris. Je suis contente de figurer dans le top 3 aujourd'hui , a dit Rahneva.

À 34 ans, Rahneva, qui a pris part à deux Jeux olympiques, compte 13 podiums en Coupe du monde, dont quatre victoires, sa dernière au début décembre à Park City. C'était aussi la quatrième fois qu'elle se hissait sur le podium à Winterberg après le bronze en 2017 et 2022 et l'argent en 2020.

Winterberg est une piste pour ceux qui ont une glisse constante. C'est une très belle piste, très constante, c'est le genre de pilotage que je préfère, a affirmé Rahneva. J'adore descendre ici. Quand j'aime une piste, c'est beaucoup plus facile de relaxer et de se laisser aller un peu plus.

Ses coéquipières Jane Channell et Jaclyn Laberge ont fini respectivement 10e et 21e.

Chez les hommes, les Allemands ont réalisé un doublé avec la victoire de Christopher Grotheer et la 2e place d'Axel Jungk. Le Britannique Matt Weston s'est classé 3e.

Côté canadien, Blake Enzie a rallié l'arrivée au 18e échelon et Evan Neufeldt au 20e.