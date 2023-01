Mikaela Shiffrin a retrouvé sa concentration

L'Américaine Mikaela Shiffrin, en lice pour égaler le record de victoires de Lindsey Vonn (82) sur l'un des deux slaloms géants de Kranjska Gora, en Slovénie, samedi ou dimanche, a retrouvé son meilleur niveau non seulement sportivement, mais aussi mentalement.

Ces trois dernières années, depuis la mort de mon père, j'avais des problèmes de mémoire. Cette année, c'est la première fois que je suis capable de me concentrer à ce niveau. C'est revenu, mais ça a mis longtemps , a expliqué la championne après sa victoire dans le slalom de Zagreb mercredi.

Avec sa 81e victoire en Coupe du monde, Shiffrin pouvait viser le record féminin de sa compatriote Vonn dès le lendemain, mais le second slalom de la capitale croate a été annulé jeudi, en raison des températures élevées et du vent qui ont achevé une piste de neige 100 % artificielle déjà mal en point.

La chasse au record est donc reportée à samedi et dimanche, avec deux slaloms géants, alors que Shiffrin reste sur une incroyable série de cinq victoires consécutives sur le circuit, dont les deux slaloms géants disputés à Semmering, en Autriche, la semaine dernière.

Impériale avec sept victoires en 13 courses cette saison, la quadruple vainqueure du gros globe de cristal a retrouvé son meilleur ski et surtout une plénitude sur l'aspect mental, après avoir été très affectée par la mort de son père en février 2020, puis par son échec aux Jeux olympiques de Pékin l'an passé (aucune médaille, trois sorties de piste).

L’été dernier, la skieuse de 27 ans a consulté un psychologue du sport, a révélé NBC Sports.

Ça l'a aidée à mieux se connaître, et à être plus indépendante, a déclaré sa mère Eileen, membre de son équipe, au média américain. Par exemple, si l'un d'entre nous lui fait un retour et qu'elle n'est pas d'accord, elle va pouvoir nous le dire directement ou prendre le temps de la réflexion avant de le rejeter.

À Semmering, l'Américaine a su se battre sur des pistes difficiles en seconde manche après avoir créé les écarts sur le premier tracé pour l'emporter.

Ça montre parfaitement la force mentale qui l'habite en ce moment , ajoute sa mère.

Semaine après semaine, la skieuse de Vail répète qu'elle ne fait pas des chiffres et des records un objectif.