Shapovalov s’incline devant Djokovic à Adélaïde

Le Canadien Denis Shapovalov a été vaincu, vendredi, 3-6 et 4-6 par le Serbe Novak Djokovic en quarts de finale du tournoi d'Adélaïde, en Australie.

Si Djokovic conserve une fiche parfaite de 8-0 face à Shapovalov, il a tout de même eu besoin de près de deux heures de jeu (1 h 55 min) pour l’emporter et décrocher son billet pour le carré d’as.

C’est au service que Shapovalov, 7e tête de série, a ouvert la porte à son adversaire, en commettant quatre doubles fautes dès la manche initiale, dont deux qui ont permis à l’ancien no 1 mondial de prendre l’avantage 4-3 avec le premier de ses trois bris de la rencontre.

Au début, il était un meilleur joueur. C'est lui qui dictait (le jeu), a déclaré le Serbe de 35 ans. (Ensuite) j'ai commencé à retrouver mon service et mon rythme.

Shapovalov a totalisé sept doubles fautes durant le match où il a peiné avec un taux de 53 % de premières balles en jeu.

En demi-finale, Djokovic, le favori du tournoi, a rendez-vous avec le Russe Daniil Medvedev (no 3) qui a défait son compatriote Karen Khachanov en deux manches de 6-3 et 6-3.

L’autre duel du carré d’as opposera l’Américain Sebastian Korda, 33e joueur mondial, au Japonais Noshihito Nishioka, 36e au classement de l’ATP.

Korda a surpris l'Italien Jannik Sinner (no 6) 7-5 et 6-1, tandis que Nishioka a vaincu l'Australien Alexei Popyrin, tombeur du Canadien Félix Auger-Aliassime au premier tour, 7-6 (7/4), 6-7 (8/10) et 6-2.