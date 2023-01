Si le dernier tiers de l’année 2022 a fait rêver de jours meilleurs, a fait réaliser qu’il était permis d’espérer davantage que les faits saillants du premier but de la saison de Joel Armia au 39e match, la fin du calendrier et le début de 2023 ont servi de brutal rappel.

Pour le Canadien, le prix de l’expérience se paiera cher, à grands coups de patience principalement, une vertu faut-il le rappeler.

Car, après cette défaite de 4-1 aux mains des Rangers de New York - une 7e d’affilée, une 10e lors des 11 derniers matchs – il était surtout question de l’étanchéité partiellement retrouvée dans le jeu défensif de l’équipe.

On était meilleurs en général dans notre game , a estimé Allen.

C’était un de nos bons départs depuis longtemps , a renchéri Nick Suzuki.

Ou encore, Martin St-Louis.

[Jeudi] soir, c’était une grosse amélioration. On va bâtir avec ça pour se replacer.

Vrai que par rapport aux derniers matchs, il n’y a pas à dire, 0-0 après une période, c’est mieux. Mais il n’aura fallu qu’une erreur, celle d’un jeune homme de 18 ans, comme les jeunes hommes de 18 ans en font dans cette ligue, évidemment, pour enrayer la machine.

Une mauvaise remise de Juraj Slafkovsky en avantage numérique a profité à Chris Kreider en échappée pour ouvrir la marque. Les Rangers ont ajouté deux autres buts dans les six minutes suivantes et c’en était fait du Tricolore malgré la combativité du groupe jusqu’à la fin de la rencontre.

Il était évident que cette saison en était une autre de transition. Ce qui commence a changé toutefois, c’est le discours que les joueurs tiennent. Il y a une forme de fatalité dans certains propos. D’abattement, presque.

« Les attentes ne sont pas très élevées pour nous. Il faut croire au processus, appliquer notre style de jeu. C’est une courbe d’apprentissage. Nous serons une bonne équipe dans le futur, et c’est de ça qu'il s’agit en ce moment. » — Une citation de Nick Suzuki

Quand ça vient du capitaine, forcément le message percole dans le vestiaire.

Il y a des similitudes entre cette lourde séquence, cette ambiance un brin plus morose qui plombe le moral des troupes et la débandade de l’an dernier.

L’équipe devra s’armer de patience et ses jeunes joueurs au premier chef.

Slafkovsky, par exemple, blanchi depuis 10 matchs, n’a pas marqué dans les 16 derniers, donne l’impression de survivre dans la LNH plutôt que d’y progresser actuellement. Il semble soupeser le pour et le contre de chaque décision. Il hésite. Comment? Quand vient le temps de tirer (il a trois tirs à ses neuf derniers matchs), de passer, de choisir son homme en couverture défensive ou de frapper. Et les hésitations, comme chacun sait, sont mortelles à ce niveau.

Tout cela est à l’image de la perdition de son équipe, mais justement, que peut-il retirer de ces tristes épisodes collectifs?

Avec le temps, avec la perspective nous disait Jake Allen, on relativise, mais à cet âge tendre, qui pondère?

L’expérience change bien des choses, au hockey comme ailleurs. Certains gars ont plus de difficultés à gérer ça. Il y en a qui sont très affectés par ce genre de séquence et j’étais un de ceux-là plus jeune , a confié le gardien du CH.

Tu veux être parfait. Tout le temps. Mais ce n’est pas réaliste, surtout dans ce sport. Beaucoup de gars apprennent ça en ce moment. Il y a tant de variables. C’est une bonne ligue, on a une jeune équipe. Tu en apprends beaucoup sur toi dans des moments comme ça , a ajouté Allen.

La leçon est sévère alors, particulièrement pour Slafkovsky qui, comme l’a expliqué St-Louis, n’est jamais passé par là avant.

Le CH devra aussi être patient avec le buteur de Kosice, peut-être même revoir son plan de développement.

Les grands et costauds gaillards ont tendance à mettre un peu plus de temps à arriver à maturité. Tage Thompson a éclos à 24 ans. Joe Thornton a récolté 7 points en 55 matchs à son année recrue. Diantre, Alexis Lafrenière a été laissé de côté le 29 décembre à sa troisième année professionnelle.

Il a besoin de temps pour grandir en tant que joueur. Il y a les joueurs d’exception qui peuvent atteindre des sommets plus rapidement, des gars comme Sidney Crosby par exemple , a expliqué l’entraîneur des Rangers, Gerard Gallant, jeudi matin.

Et il y a les autres.

Que dit-on des reconstructions déjà? On sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle se termine.

En rafale

On en saura davantage sur l’état de santé des éclopés du CH vendredi matin à l’entraînement, nous a promis le département des communications après le match.

En attendant d’entrer dans le vestiaire, on aura toutefois aperçu Kaiden Guhle avec une attelle à la jambe et Brendan Gallagher claudiquant, ce qui est presque devenu un pléonasme.

On oubliait presque : Joel Armia a parlé aux médias. Parce qu’il a marqué, le Finlandais, et quand ça fait 29 matchs que ça ne s’est pas produit (sur deux saisons), c’est plutôt bien. On lui a demandé ce qui fut le plus difficile durant cette longue sécheresse, outre, évidemment, affronter les redoutables journalistes en de rares occasions.

C’est difficile à dire. Je sais que je n’étais pas à mon mieux. J’essayais de corriger ça. Il faut y retourner au prochain match et recommencer.

Voilà qui est bien dit.