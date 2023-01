Blessé de nouveau, Gallagher ratera le match contre les Rangers

C’est sans les attaquants Brendan Gallagher et Mike Hoffman que le Canadien (15-20-3) retrouvera ses partisans, jeudi soir, à l’occasion de la visite des Rangers de New York (21-12-6) , au Centre Bell.

Gallagher est de retour à l’infirmerie. Il est de nouveau ennuyé par la blessure au bas du corps qui lui avait déjà fait rater 13 matchs en décembre. Il est encore trop tôt pour savoir s’il devra s’absenter longtemps, mais il doit être vu par un médecin de l’équipe durant la soirée.

Dans le cas de Hoffman, il est simplement retiré de la formation partante tout comme le défenseur Justin Barron qui a connu des soirées pénibles, notamment à Washington et à Nashville.

Jonathan Kovacevic le remplacera à la ligne bleue, tandis que le gardien Jake Allen sera devant le filet.

Pendant ce temps, l’attaquant Sean Monahan et le défenseur Mike Mathieson se rapprochent d’un retour au jeu. Tous deux ont patiné en solitaire en matinée.

Sombres moments

Le Tricolore voudra mettra un terme à sa séquence de six revers. L’entraîneur-chef Martin St-Louis a reconnu que l’équipe traversait une période difficile. Montréal a signé son dernier gain le 19 décembre, en Arizona.

On sait que décembre a été difficile. C’est la première fois en 11 mois, depuis que je suis ici, que mon équipe tombe dans une aussi mauvaise passe du côté de la performance. Tu essaies de trouver des réponses, mais elles ne sont pas toujours là. On a passé une partie de la journée d’hier là-dessus. On ne peut pas penser que tout va revenir rien qu’en continuant de jouer. On doit faire attention aux détails , a dit St-Louis en s’adressant aux journalistes.

Il a ajouté que la faute incombait peut-être à la fois aux joueurs et aux entraîneurs.

De leur côté, les Rangers feront confiance au gardien Jarolslav Halak, eux qui seront en quête d’une troisième victoire de suite.