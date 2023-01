Luc Tardif a confiance à la réorganisation de Hockey Canada

S'exprimant avant les matchs pour les médailles de bronze et d'or au Championnat mondial de hockey junior, jeudi, Tardif a déclaré qu'il avait rencontré en personne le président Hugh Fraser, qui a été élu avec huit administrateurs le mois dernier, et qu'il était reparti optimiste quant à l'avenir.

Le conseil d'administration précédent a démissionné en octobre  (Nouvelle fenêtre) et le président et directeur général Scott Smith a quitté son poste le même jour dans la foulée de la gestion bâclée par la fédération d'agressions sexuelles présumées et de paiements aux victimes.

Tardif a déclaré que le sport du hockey avait été endommagé par les scandales, mais qu'il ne faut pas jeter le bébé (avec) l'eau du bain .

Tardif a également été interrogé sur la participation de la Ligue nationale de hockey aux Jeux olympiques de 2026, et déclaré qu'il voulait une réponse d'ici le printemps 2024.

La LNH a tiré un trait sur les Jeux de 2022 à Pékin en raison de préoccupations liées à la COVID-19 et n'a pas participé à la plus grande manifestation sportive du monde depuis 2014 à Sotchi, en Russie.