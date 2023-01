Fernandez atteint les quarts de finale à Auckland

La 3e tête de série et 40e joueuse mondiale n’a eu besoin que de 46 minutes pour vaincre l’Autrichienne Julia Grabher, 82e au classement de la WTA, en deux manches sans appel de 6-0 et 6-1.

En cours de route, Fernandez a inscrit des points sur plus de 8 5% de ses premières balles de service, en plus de briser celui de sa rivale 5 fois en 10 occasions.

Grabher a en fait été limitée à 20 maigres points durant cette rencontre à sens unique.

Dans le carré d’as, Fernandez a rendez-vous avec Ysaline Bonaventure, 95e à la WTA . La Belge a mis fin au parcours de la Canadienne Rebecca Marino (no 8) en remportant leur duel de deuxième tour en trois manches de 3-6, 6-3 et 6-3.

Dans les principales autres rencontres du jour, l'Américaine Coco Gauff a battu sa compatriote Sofia Kenin 6-4 et 6-4 et affrontera la Chinoise Zhu Lin, victorieuse de Venus Williams 3-6, 6-2 et 7-5 lors d'un second tour encore perturbé par la pluie.

La Britannique Emma Raducanu a pour sa part abandonné après s'être blessée à une cheville face à la Slovaque Viktoria Kuzmova.

La championne des Internationaux des États-Unis en 2021 avait facilement remporté la première manche 6-0 avant de perdre la seconde (7-5) quand elle s'est blessée. Elle a tenté de reprendre le jeu mais a dû jeter l'éponge, en pleurs.