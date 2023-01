Denis Shapovalov se hisse en quarts de finale à Adélaïde

Le Canadien Denis Shapovalov a décroché une victoire de 6-4 et 6-3 contre le Russe Roman Safiullin, mercredi, et s'est ainsi qualifié pour les quarts de finale du tournoi d'Adélaïde.

Shapovalov croisera le fer au prochain tour avec le vainqueur du match opposant le Serbe Novak Djokovic, favori du tournoi, au Français Quentin Halys.

L'Ontarien de 23 ans, classé 7e tête de série en Australie, s'est débarrassé de Safiullin après 1 h 22 min sur le terrain, deux jours après avoir indiqué la porte de sortie au favori local Rinky Hijikata.

Denis Shapovalov l'emporte en deux manches contre Roman Safiullin au tournoi d’Adelaïde. Photo : Getty Images / Sarah Reed

Shapovalov a gagné les quatre derniers jeux de la rencontre face à Safiullin, récoltant au passage deux bris pour porter son total à quatre pour l'ensemble de la confrontation. Son adversaire a été incapable de lui rendre la pareille.

La 18e raquette mondiale a récolté sept as et commis deux doubles fautes, remportant respectivement 84 et 68 % avec ses premières et deuxièmes balles de service.

Shapovalov affiche un dossier de 0-7 contre Djokovic, tandis qu'il n'a jamais affronté Halys.

L'année dernière, il a conservé un rendement de 34-28 et n'a pu ajouter un second trophée à son palmarès sur le circuit de l'ATP.