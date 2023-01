Katherine Stewart-Jones se rapproche de son objectif

La Québécoise a parcouru la distance en 50 min 50 s 2/10 pour gagner quatre échelons au classement général.

Elle a conclu à 2:47,6 de la gagnante, la Suédoise Frida Karlsson, qui a poursuivi sa domination et conservé sa position en tête du classement général.

La Finlandaise Krista Parmakoski et la Norvégienne Tiril Udnes Weng ont suivi aux 2e et 3e échelons, respectivement à 14,1 s et 1:28.

La Québécoise Liliane Gagnon s'est classée 44e (+5:40,1) et la Yukonnaise Dahria Beatty 45e (+53:48). Au général, Beatty pointe en 46e place et Gagnon en 48e.

Chez les hommes, le Québécois Antoine Cyr a pris la 24e place (41:52,8), aussi de la poursuite 20 km. Dans une course très serrée, le fondeur de Gatineau a dépassé huit rivaux pour enregistrer le septième temps du jour. Il n'a cédé que 17 secondes au Norvégien Johannes Klaebo, vainqueur aussi la veille de la première épreuve allemande.

Son compatriote Sindre Skar a terminé sur la deuxième marche du podium, à 1,8 s, devant l'Italien Frederico Pellegrino à 2,1 s.

Klaebo trône toujours en tête du classement général tandis que Cyr figure en 17e place, avec un retard de 1:36.

Chez les autres Canadiens, Olivier Léveillé a fini 35e (+1:21,9), Russell Kennedy 41e (+1:49,3), Samuel Hendry 66e (+4:06,1), Graham Ritchie 67e (+4:09,9) et Rémi Drolet 72e (+6:21,4).

La cinquième des sept étapes du Tour de ski aura lieu vendredi à Val di Fiemme, en Italie.