La WTA réclame un entretien en privé avec Peng Shuai

La WTA a demandé à rencontrer en privé Peng pour discuter de sa situation , selon ce communiqué.

Nous avons reçu confirmation que Peng était en sécurité et qu'elle bénéficiait de confort, mais nous ne l'avons pas encore rencontrée personnellement , poursuit le texte.

Peng Shuai, lauréate de Wimbledon et de Roland-Garros en double, qui aura 37 ans le 8 janvier et aujourd'hui retraitée, a disparu pendant près de trois semaines en 2022 après avoir accusé l'ancien vice-premier ministre Zhang Gaoli, de 40 ans son aîné, d'un rapport sexuel forcé lors d'une relation qui a duré plusieurs années.

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, et des journalistes du quotidien sportif français L'Équipe ont pu s'entretenir tour à tour avec la joueuse lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022, mais cette dernière était chaperonnée.

Des vidéos la montrant en public en Chine n'ont pas suffi non plus à lever les doutes sur sa sécurité et ses libertés de mouvement et d'expression.

La WTA avait décidé en décembre 2021 de renoncer à organiser ses tournois automnaux dans ce pays malgré d'énormes enjeux financiers.

Nous restons fermes sur notre position, continuons de penser à Peng Shuai et la WTA continue de travailler à une résolution de l'affaire, indique encore le communiqué de mercredi.

Nous avons toujours dit espérer pouvoir reprendre les tournois WTA dans la région, mais nous ne ferons aucun compromis sur nos principes fondamentaux pour y parvenir , insiste le texte.