Hugo Houle et son équipe invités au Tour de France

Sur les 22 équipes sélectionnées, vingt l'ont été automatiquement puisque le règlement de l'Union cycliste internationale (UCI) prévoit la participation obligatoire des 18 équipes du WorldTour (1re division) ainsi que des deux équipes ProTeams (2e division) les mieux classées, en l'occurrence la formation belge Lotto et la française Total-Energies.

Il restait à la discrétion des organisateurs d'Amaury Sports Organisation (ASO) l'attribution de deux billets.

C'est donc l'équipe Israël Premier Tech du quadruple vainqueur du Tour Chris Froome et du Québécois Hugo Houle, reléguée du World Tour en fin d'année dernière, et Uno-X qui héritent des deux invitations si convoitées pour la plus grande course du monde.

C'est une sélection sans surprise. Parfois le choix est compliqué, en l'occurrence il ne l'est pas vraiment. Un trou se crée derrière le 22 meilleures équipes mondiales qu'on peut regretter d'ailleurs , explique à l'AFP le directeur du Tour Christian Prudhomme.

Israël Premier Tech a gagné deux belles étapes sur le dernier Tour de France, ajoute-t-il. C'est une équipe d'expérience qui s'est encore renforcée avec Dylan Teuns. Uno-X est une équipe récente à forte identité puisqu'il n'y a que des coureurs norvégiens et danois. Elle vient d'engager Alexander Kristoff, légende du cyclisme norvégien, et possède dans ses rangs le vainqueur du Tour de l'Avenir 2021, Tobias Johannessen.

Le 19 juillet dernier, Hugo Houle est devenu le premier Québécois à remporter une étape du Tour de France.

C'est super important d'avoir cette invitation au Tour de France, l'une des plus importantes courses de l'année, et c'est vraiment bien de commencer l'année avec cette nouvelle. C'est une course que j'apprécie, particulièrement l'année dernière avec le succès que j'ai connu, alors ça me donne beaucoup de motivitation pour y retourner pour une cinquième fois dans ma carrière, a-t-il affirmé, par voie d'un communiqué.

Le coup d'envoi du Tour de France sera donné le 1er juillet prochain, à Bilbao.