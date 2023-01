Le cas de Damar Hamlin : un rappel des dangers liés au football

Hamlin, un demi défensif des Bills, demeure dans un état critique dans un hôpital de Cincinnati après avoir subi un arrêt cardiaque sur le terrain lundi soir, au premier quart d'un match contre les Bengals.

Comme joueurs de football, nous sommes conscients des risques chaque fois que nous arrivons sur le terrain , a dit Dennis, un plaqueur de 1,88 m (6 pi 2 po) et 153 kg (337 lb), qui a passé la saison dernière avec les Stampeders.

Nous sommes tellement conditionnés à avoir cet état d'esprit de guerrier que parfois, vous oubliez que vous prenez part à un sport violent, qui est censé être joué avec une certaine passion, une certaine violence.

Derek Dennis en 2019. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Âgé de 24 ans, Hamlin s'est relevé tout de suite après avoir plaqué Tee Higgins des Bengals, avant de s'effondrer sur le terrain.

Des joueurs des deux clubs ont entouré Hamlin pendant qu'il recevait la RCR sur le terrain, durant possiblement neuf minutes.

Il a été signalé que Hamlin a eu besoin d'un défibrillateur externe automatisé (DEA). Environ 19 minutes après son effondrement, Hamlin a été transporté en ambulance au centre médical de l'Université de Cincinnati.

Le match, que Cincinnati menait 7-3, a été reporté à une date à déterminer. La NFL a annoncé mardi que ce ne serait pas cette semaine.

Dennis, 34 ans, connaît bien les risques de blessure au football. Il a disputé 14 matchs de saison avec Calgary avant de souffrir d'une fibule fissurée qui a nécessité une opération.

Mon beau-frère (le garde Jamil Douglas) a joué avec Buffalo et il avait un casier à côté de Hamlin. Ils étaient donc copains, a dit Dennis. L'émotion humaine brute, je pense que ça met le football en perspective.

Les gens oublient parfois que ces gars-là risquent leur vie, leurs membres et leurs capacités motrices pour offrir du divertissement aux partisans.

D’autres cas impliquant des athlètes

Le 24 octobre 1971, Chuck Hughes, un receveur de 28 ans des Lions de Detroit, s'est effondré sur le terrain à cause d'une insuffisance cardiaque au quatrième quart contre les Bears de Chicago au Tiger Stadium. Il a été transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort.

Au cours de la saison 1975 de la LCF, Tom Pate, un secondeur recrue des Tiger-Cats, est décédé trois jours après avoir été sérieusement blessé lors d'un match contre Calgary. L'athlète de 23 ans n'a jamais repris conscience.

Le footballeur danois Christian Eriksen a été victime d'un arrêt cardiaque sur le terrain lors d'un match de l'Euro 2020 contre la Finlande. Le cœur d'Eriksen a cessé de battre et le médecin de l'équipe, Morten Boesen, a dit que le joueur était parti .

Christian Eriksen Photo : Getty Images / AFP/FRIEDEMANN VOGEL

Eriksen a non seulement survécu, il a fait un retour au soccer, en février dernier.

En février 2020, le défenseur Jay Bouwmeester, des Blues, s'est effondré à la suite d'un arrêt cardiaque lors d'un match de la LNH. Il a dû être réanimé par un défibrillateur avant d'être transporté à l'hôpital, où il s'est fait implanter un défibrillateur interne trois jours plus tard, pour réguler son rythme cardiaque.

Bouwmeester a annoncé sa retraite 11 mois plus tard.

Les joueurs des Blues et des Ducks se réunissent près du banc où Jay Bouwmeester a perdu connaissance. Photo : La Presse canadienne / Mark J. Terrill

Le 26 juin 2003, le milieu de terrain camerounais Marc-Vivien Foé s'est effondré en faisant du jogging lors d'une demi-finale de la Coupe des confédérations, contre la Colombie.

Le personnel médical a passé 45 minutes à essayer de faire redémarrer son cœur, mais le joueur a été déclaré mort au Stade de Gerland, à Lyon.

Après la mort de Foé, la FIFA a adopté une nouvelle formation pour les équipes médicales postées le long du terrain, au sujet de la RCR et des défibrillateurs.

Les protocoles adoptés ont ensuite été appliqués pour aider Eriksen.

Lors des séries de la LNH en 1998, le défenseur de St. Louis, Chris Pronger, s'est effondré sur la glace après avoir reçu un tir de Dmitri Mironov de Detroit à la poitrine.

Heureusement pour Pronger, il a pu retourner au jeu et poursuivre une carrière qui l'a mené au Temple de la renommée.

Prions pour que Damar Hamlin puisse avoir le même résultat que j'ai eu la chance d'avoir avec mon incident, a écrit Pronger sur Twitter, mardi matin. Nos pensées et nos prières vont à Damar, sa famille, ses coéquipiers et la grande communauté de la NFL, en lien à cette situation qui fait tellement peur.

Des normes médicales à respecter

Selon la NFL, il y a en moyenne 30 fournisseurs de soins de santé dans un stade le jour d'un match. De plus, la ligue utilise du personnel médical non affilié pour aider à identifier et à examiner les blessures, y compris les commotions cérébrales.

Les équipes de la LCF sont tenues d'avoir des appareils DEA dans leurs installations pour leur utilisation à tous les entraînements et matchs

Elles doivent aussi avoir du personnel d'urgence sur le terrain et formé pour utiliser ces appareils.

Pendant les matchs, l'équipe hôtesse doit s'assurer qu'une ambulance, des ambulanciers paramédicaux et d'autres services médicaux d'urgence sont disponibles au stade tout au long de la compétition.

En outre, une unité d'ambulance paramédicale avec assistance vitale avancée est également requise.

La NFL a des tentes médicales sur les lignes de côté. Dans la LCF, un observateur à un centre de commandement a accès à une caméra lui permettant de voir tous les joueurs sur le terrain. L'observateur a le pouvoir de retirer un joueur d'un match pour des craintes liées à la sécurité.