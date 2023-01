Nouveau chapitre de la rivalité entre le Canada et les États-Unis

John Tavares a réussi un tour du chapeau dramatique pour le Canada contre les États-Unis dans une victoire de 7-4 lors de la veille du jour de l'An au Championnat mondial de hockey junior de 2009, à Ottawa.

Clarke et sa famille étaient dans l'aréna - s'accrochant à chaque tir, arrêt et mise en échec.

L'électricité dans l'amphithéâtre, a-t-il mentionné à propos de ce qu'il retient environ 14 ans plus tard. Il y avait des chandails rouges jusque dans la dernière rangée, 20 000 spectateurs, une victoire contre les Américains. C'est inégalable.

Alors qu'un autre alléchant chapitre de cette rivalité est prévu mercredi, grâce à l'héroïsme de Connor Bedard en prolongation pour le Canada lors des quarts de finale, Clarke a confiance que son coéquipier et meilleur joueur junior au pays saura saisir l'occasion — comme l'a fait Tavares lors de cette froide soirée dans la capitale nationale.

Je ne m'attends pas à ce qu'il prenne des pas de recul, a expliqué le défenseur des Kings de Los Angeles, mardi, après un bref entraînement. Tout ce que j'ai vu de lui jusqu'à présent ce sont des pas en avant. Même si c'est difficile d'imaginer qu'il puisse continuer à prendre des pas en avant, il le fait. Je ne pense pas que ça va changer.

Bedard a non seulement changé quelques lignes dans le livre des records du tournoi masculin des moins de 20 ans, il a fracassé quelques records.

Le présumé premier choix au total du prochain repêchage de la LNH a établi cinq records du tournoi et canadien tôt lors de la victoire contre la Slovaquie, lundi, avant de réussir un superbe effort individuel en prolongation qui a presque fait exploser le plafond du Scotiabank Centre.

Bedard a enregistré le plus de buts (16) et le plus de points (34) de l'histoire de ce tournoi pour un Canadien. Il a également établi des records canadiens pour le plus de points (21) et de mentions d'aide (13) lors d'un même tournoi et il a établi le record du plus haut total de points par un joueur de moins de 18 ans, tous pays confondus.

Mais pour chaque exploit, l'attaquant de 17 ans originaire de North Vancouver s'est fait une habitude de rapidement tourner la page.

Sa spectaculaire performance en quarts de finale n'est pas différente.

C'est vraiment incroyable qu'il soit capable d'ignorer tous les médias et toute l'attention qu'il reçoit, a souligné le gardien du Canada Thomas Milic. C'est un joueur d'équipe en premier.

Il ne reste pas assis là à s'attarder sur le plus gros but du tournoi, a ajouté l'entraîneur-chef du Canada, Dennis Williams, à propos de Bedard, qui n'a pas parlé aux journalistes mardi. Vous ne l'auriez pas su après le match - il était déjà concentré sur le prochain défi.

Ce prochain défi arrivera mercredi, dans le plus récent duel entre les deux puissances nord-américaines du sport.

C'est le rêve de chaque jeune, a dit l'attaquant américain et espoir des Jets de Winnipeg Rutger McGroarty. De jouer dans un aréna comme celui-ci contre ton rival, ce sera plaisant. Ça nous donne de l'énergie de voir cette ambiance, de voir à quel point ce sera fou.

Que ce soit aux Jeux olympiques, au Championnat mondial de hockey junior, au Championnat mondial de hockey ou à tout autre niveau, la motivation supplémentaire n'est pas nécessaire lorsque les deux pays sautent sur la glace.

Je ne pense pas que nous ayons besoin comme entraîneurs de motiver les joueurs, a insisté Williams. Il faut plutôt les calmer.

John Tavares, Sidney Crosby, Joe Sakic, Hayley Wickenheiser, Marie-Philip Poulin et plusieurs autres ont saisi l'occasion en de pareilles situations.

Cette équipe canadienne espère la même chose.

Nous avons tous rêvé à ça quand nous étions jeunes, a déclaré l'ailier canadien Brennan Othmann. C'est ce match, c'est ce moment.

C'est la plus grande rivalité, a ajouté l'attaquant et espoir des Sénateurs d'Ottawa Zach Ostapchuk. Pour nous, c'est énorme. Ce sera très excitant.

Pour tous les points que Bedard a obtenus, les Américains sont aussi dangereux, surtout le premier trio composé de Logan Cooley, Jimmy Snuggerud et Cutter Gauthier. Les trois joueurs se retrouvent dans le top 5 des meilleurs pointeurs.

Ce sont des gars talentueux, a observé le joueur de centre canadien Logan Stankoven. Ils attaquent rapidement.

Jouer l'homme sera une grosse partie de la mentalité du Canada contre les Américains, incluant de rendre la vie difficile à leur plus petite brigade défensive.

Ils n'aiment pas le jeu physique , a noté Clarke.

Le Canada s'est incliné face aux États-Unis en finale du tournoi de 2021 dans l'environnement protégé à Edmonton lors du dernier affrontement des deux équipes au mondial junior.