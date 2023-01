Mine de rien, le Canadien a bouclé l’année 2022 avec une fiche de 30-46-10, ce qui a valu aux hommes de Martin St-Louis, selon la méthode de calcul embellie de la LNH, une moyenne de réussite de ,407. Le CH vient donc de connaître sa pire année depuis 1941, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage et que la glorieuse époque des six clubs n’était pas encore commencée.

Si on analyse la dernière année du Canadien d’un point de vue communicationnel, cette situation est particulièrement fascinante.

À pareille date l’an dernier, le CH était en quelque sorte à feu et à sang.

En plus d’avoir amorcé la saison sans son gardien numéro un et sans son capitaine, sans oublier le départ du premier centre Phillip Danault pour Los Angeles, l’équipe était décimée par une invraisemblable cascade de blessures.

Pas moins de 11 joueurs de la Ligue américaine composaient la formation. Sami Niku, Kale Clague et Corey Schueneman formaient la moitié de la brigade défensive. Du côté de l’attaque, plus de la moitié des effectifs était composée de joueurs du Rocket de Laval comme Lukas Vejdemo, Jesse Ylonen, Alex Belzile ou Cameron Hillis.

Selon les notes de matchs de la ligue, la formation du début de 2022 était encore plus jeune que celle sur laquelle mise présentement le Canadien.

Et Dominique Ducharme, qui n’avait pas encore cumulé une année d’expérience comme entraîneur-chef dans la LNH, se faisait joyeusement ramasser sur la plupart des tribunes. On disait de lui que son système de jeu était mauvais. Et parce qu’il n’était pas flamboyant durant ses points de presse, on lui reprochait de ne pas savoir communiquer avec ses joueurs et de nuire au développement d’un jeune comme Cole Caufield.

Le 5 janvier 2022, le Canadien a annoncé la nomination de Chantal Machabée à titre de vice-présidente des communications. Cette embauche d’une personnalité du monde des médias sortait drastiquement des sentiers battus. Et elle a valu à l’organisation un très fort courant de sympathie, tant du côté des médias que de celui du public.

Deux semaines plus tard, ce fut au tour de Kent Hughes d’être embauché comme directeur général pour épauler le vice-président américain Jeff Gorton.

Hughes, un Québécois bilingue installé dans la région de Boston depuis plusieurs décennies, menait jusque-là une fructueuse carrière d’agent. Cette embauche aussi était inorthodoxe. Peu connu du public, le nouveau DG du Canadien a immédiatement identifié les valeurs qu’il souhaitait implanter au sein de l’organisation. Et il a rapidement rehaussé le niveau de proximité avec les partisans en en multipliant les entrevues.

Puis le 9 février, un peu plus de deux semaines après la nomination de Hughes, la nouvelle direction du Canadien a relevé Ducharme de ses fonctions et annoncé l’embauche de Martin St-Louis à titre d’entraîneur-chef par intérim.

Formé à l’Université du Vermont (la même que Ducharme), St-Louis s’impose depuis comme le meilleur communicateur à avoir occupé les fonctions d’entraîneur-chef du Canadien. Combiné à son passé de supervedette et à son statut de membre du Temple de la renommée, cet atout s’est avéré extrêmement puissant et utile pour lui. Les talents de communicateur de St-Louis sont même parvenus à faire oublier son inexpérience dans le métier.

Dès la première rencontre, son discours passionné et ses réflexions originales sur le hockey ont conquis ses joueurs, les partisans et les représentants des médias.

Après la première conférence de presse de Martin St-Louis, les partisans de l’équipe étaient littéralement galvanisés. Le nouvel entraîneur n’allait pas menotter ses joueurs dans un système rigide, disait-on. Il allait plutôt préconiser des concepts qui allaient leur permettre de s’exprimer et de maximiser leur talent.

En gros, le CH venait de dénicher le cerveau capable de résoudre la quadrature du cercle. Ou d’enseigner aux joueurs à amener leur game dans la game .

Incroyablement, 11 mois plus tard, la lune de miel de St-Louis ne s’étiole pas. À Montréal, dans un contexte perdant, c’est du jamais vu.

En 2022, le Canadien a présenté la 26e attaque de la LNH avec une moyenne de 2,84 buts marqués par match. L’année précédente, sous la gouverne de Ducharme, le Tricolore avait figuré au 27e rang avec une moyenne de 2,56 buts par rencontre.

Désormais l’une des équipes les plus indisciplinées de la LNH, et avec dans sa formation une quantité appréciable de bois mort, le CH a bouclé l’année 2022 au 32e et dernier rang en défense, accordant pas moins de 3,92 buts par rencontre.

Jake Allen et Samuel Montembeault ont remporté chacun 13 victoires et ils ont respectivement maintenu des moyennes d’efficacité de ,899 et ,895. L’année précédente, l’équipe occupait le 23e rang avec une moyenne de 3,18 buts accordés par rencontre. Il est bon de souligner qu’en 2021, Carey Price avait disputé 25 des 89 matchs de l’équipe, au cours desquels il avait maintenu une moyenne d’efficacité de ,901. Pour sa part, Jake Allen avait obtenu 50 départs et maintenu une moyenne de ,905.

Quant aux unités spéciales, leur niveau de performance n’a pas vraiment changé. L’avantage numérique du CH était 29e en 2021 avec un taux de réussite de 16,1 %. Il a chuté au 31e rang en 2022 avec une moyenne de succès de 15,4 %. Le désavantage numérique est toutefois passé du 31e au 21e rang entre 2021 et 2022. Mais son taux d’efficacité s’est accru de seulement 0,9 %, passant de 75,7 % à 76,6 %.

Bref, d’une année à l’autre, on pourrait arguer que ce fut blanc bonnet et bonnet blanc. Pourtant, de façon générale, la plupart des gens sont convaincus que le Canadien est en bien meilleure posture qu’il ne l’était précédemment.

Est-ce la réalité? Ou le message leur est-il simplement livré différemment.

Désormais, il n’y a pas d’attente. Et chaque défaite est un apprentissage dont on finira par tirer quelque chose de positif. Et puis, ne l’oublions pas, il faut du temps pour maîtriser les concepts.

L’année 2023 débute, et bien malin celui qui pourrait prédire la date où l’on pourra même entrevoir la fin de la reconstruction du CH.

Plongés directement dans les tranchées, les quatre défenseurs recrues qui ont entrepris la saison avec l’équipe (Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Jordan Harris et Jonathan Kovacevic) font preuve de grande ténacité et même d’une étonnante constance dans des circonstances difficiles. Mais depuis quelques semaines, le niveau de jeu de la ligue s’élève et les rattrape. Il ne faut pas oublier qu’il faut généralement trois ou quatre ans avant de former un bon défenseur de la LNH.

Le tout premier choix du dernier repêchage, Juraj Slafkovsky, mettra aussi trois ou quatre ans, si tout va bien, avant de devenir un bon attaquant de la LNH. Mais il ne sera pas une supervedette.

Nick Suzuki et Cole Caufield, qui connaissent une remarquable ascension offensive, sont encore trop jeunes pour porter une équipe sur leurs épaules. Et le jeu défensif n’est pas encore assez complet pour leur permettre de rivaliser, soir après soir, avec les meilleurs trios de la LNH.

Quand les Drouin, Dadonov, Armia, Dvorak, Wideman et autres quitteront le vestiaire, ils seront éventuellement remplacés par une autre cohorte de jeunes qui devront aussi faire leur apprentissage.

Par ailleurs, il y a tellement de mauvaises équipes dans la LNH cette saison que le CH aura peu de chances de mettre la main sur le trésor tant convoité, Connor Bedard, en juin prochain.

La direction pourrait toujours tenter d’accélérer le processus de reconstruction en ayant recours au marché de l’autonomie. Par contre, les joueurs autonomes de haut niveau sont rares. Et ils choisissent généralement des organisations prêtes à gagner quand vient le temps de signer le plus gros contrat de leur vie.

La route vers une simple participation aux séries pourrait donc s’avérer beaucoup plus longue que ne l’imaginaient les partisans au départ.

Pendant encore combien de temps les communicateurs de l’organisation pourront-ils monter la garde? C’est une excellente question.