L’arrêt cardiaque de Hamlin est une « grosse malchance », selon un cardiologue

Le joueur de 24 ans s'est effondré quelques instants après s'être relevé à la suite d'un choc subi lors d'un plaqué qu'il a lui-même effectué. En enroulant le receveur des Bengals Tee Higgins dans ses bras pour effectuer la manœuvre, il a reçu en pleine poitrine l'épaule de son adversaire, qui arrivait à pleine vitesse.

Je pense que ce n'est pas le plaqué le plus dur qu'on ait vu, mais il reçoit quand même un choc important. Il a le temps de se relever, mais quelques secondes plus tard, il retombe et il fait probablement son arrêt cardiaque à ce moment-là, au moment où il perd conscience , estime le médecin à l'Institut de cardiologie de Montréal.

Ce qui est arrivé exactement à monsieur Hamlin, je ne peux pas le dire, mais l'hypothèse qu'on a actuellement, avec quelques collègues avec qui j'ai discuté aussi, c'est qu'il a peut-être souffert d'un phénomène qu'on appelle le commotio cordis , ajoute-t-il.

Damar Hamlin a été sorti du terrain en ambulance. Photo : Getty Images / Dylan Buell

Le commotio cordis, détaille le Dr François Simard, peut se produire lors d'un impact à haute vélocité directement sur le thorax, comme lorsqu'on reçoit une balle de baseball en pleine poitrine.

Et ça arrive à un moment très précis au niveau du cycle cardiaque, poursuit-il. Un moment où l'activité électrique est en train de redémarrer ou est en train de se régulariser. Et s'il arrive un choc important, exactement à ce moment-là, le cœur développe une arythmie complètement désorganisée, qu'on appelle la fibrillation ventriculaire, et qui est synonyme d’une mort subite.

À ce moment, chaque seconde compte pour réanimer la personne ayant subi cet événement cardiaque. S’ils ne sont pas réanimés, ils vont décéder dans les secondes ou les minutes qui vont suivre [...] , précise-t-il. D'ailleurs, un des facteurs les plus importants pour prédire s'il y aura des séquelles ou non après un arrêt cardiaque, c'est le moment entre l'arrêt cardiaque et le moment de la défibrillation .

En raison de la rapidité des services médicaux de se porter à son secours, lundi soir, Damar Hamlin pourrait se remettre de cet incident et revenir au jeu un jour, pense le Dr Simard. Surtout si le diagnostic de commotio cordis se confirme, puisque ceci impliquerait qu'il n'y a pas de malformation ou de prédisposition.

C'est vraiment un très, très, très malheureux concours de circonstances parce que la période dont je vous parlais où il faut qu'il y ait un choc à un moment très précis, c'est [une fenêtre de] 20 à 40 millisecondes, souligne-t-il. C'est pour ça qu'il y a des centaines et des centaines de chocs que les gens reçoivent dans les sports de contact ou autres et on ne va pas avoir des événements comme ça. Il faut vraiment un très malheureux concours de circonstances.

L'incident vécu par Damar Hamlin est exceptionnel, assure-t-il. Dans la littérature médicale, on parle d'un cas par an par groupe de 200 000 athlètes de commotio cordis. D'ailleurs, il explique que l'arrêt cardiaque subi par le Danois Christian Eriksen, en juin 2021 à l'Euro, est bien différent, même s'il est naturel de comparer les deux événements.

Le Danois Eriksen n'avait eu aucun choc auparavant, donc lui, c'est impossible que ça soit un commotio cordis. Donc les risques qu'il (Eriksen) ait une maladie cardiaque, génétique ou autres sont beaucoup plus élevés , souligne-t-il. Christian Eriksen s'est d'ailleurs fait implanter un défibrillateur cardiaque dans les jours qui ont suivi et il est retourné au jeu en février dernier, huit mois après l'incident.

Le Dr Simard n'exclut pas pour autant que Damar Hamlin ait pu avoir une malformation cardiaque qui n'avait pas été diagnostiquée auparavant. Mais ce qui dictera surtout sa capacité à se remettre sur pied, ce sont les conséquences mêmes de l'arrêt cardiaque.

Il est hospitalisé, il est encore dans un état qui est jugé critique. C'est que malheureusement quand on fait un arrêt cardiaque comme ça pendant un bout de temps, il y a un arrêt circulatoire. Il n'y a plus de circulation au niveau des organes vitaux, du cerveau, des poumons, et du cœur évidemment. Et il faut se remettre de tout ça.

Heureusement, il y a eu une équipe de secours très rapide, ce qui va probablement limiter les dommages. Mais quand même, c'est difficile, des fois, à prédire. Est-ce qu'il va ressortir avec des séquelles de cet événement-là? Malheureusement, même si on dit que c'est une très grosse malchance, les conséquences peuvent quand même être significatives , décrit le cardiologue sportif.

Pour le Dr Simard, toute cette situation illustre toute l'importance de rendre disponibles dans les lieux de compétition ou d'entraînement, comme des endroits publics en général, des appareils de défibrillation.

Le fait que ça soit disponible, c'est ce qui permet le plus de protéger les gens, appuie-t-il. C'est ce qui permet d'éviter les conséquences néfastes.

C'est sûr que ça évoque des questions, mais le message que je tiens à envoyer, ça serait que la pratique d'activité physique, surtout dans la vie quotidienne, régulière et modérée, c'est protecteur et c'est bénéfique pour la santé des gens , conclut le spécialiste.

Avec les informations de Mathieu Massé