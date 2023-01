David Savard de retour au jeu contre Nashville

Le Québécois avait raté les 13 derniers matchs de son équipe en raison d'une blessure au haut du corps.

C'est certain que quand tu perds [Kaiden] Guhle et que tu peux avoir Savard qui revient, ça va nous aider. Son expérience, il est calme sur la glace, c'est un bon meneur. On a besoin de lui , a indiqué Martin St-Louis, mardi matin.

Je suis content de revenir et d'essayer de retourner sur le chemin de la victoire, a dit Savard. On va travailler ensemble pour aller chercher une grosse victoire ce soir.

Le Canadien viendra clore un voyage de sept matchs plutôt difficile. Il n'a obtenu que 3 points sur une possibilité de 12 depuis son dernier match à domicile, et aucun lors des quatre derniers duels sur la route.

C'est difficile de trouver du positif, reconnaît l'entraîneur-chef. Ce n'est pas une partie de notre jeu qui fait défaut. C'est un peu tout. Ce soir, je pense qu'il faut commencer avec notre zone défensive. Tout part de là. J'espère que nous serons engagés défensivement.

Afin de freiner une séquence de cinq défaites consécutives, St-Louis a choisi d'apporter certains changements à sa formation. Joel Armia va céder sa place à Anthony Richard. Armia n'a obtenu que 3 passes en 26 matchs cette saison.

Je pense que c'est une question de confiance. Il a eu un départ ralenti avec sa blessure. Quand il est entré dans la formation, il n'avait pas une chaise stable. Offensivement, il n'a pas produit. Plus tu avances sans produire, plus la pesanteur s'accumule. C'est mental plus que n'importe quoi. Ce n'est pas comme s'il avait oublié de jouer au hockey. C'est juste qu'il a un peu de blocage mentalement présentement , a expliqué Martin St-Louis.

Il tue les punitions pour nous aussi. C'est un joueur qui est capable de gagner des batailles en zone offensive et partout sur la patinoire. Tu peux parfois avoir une plus longue laisse quand tu as plusieurs blessés et juste 12 avants, mais là, quand tu as 14 attaquants, il faut que tu prennes des décisions comme entraîneurs.

Avec le retour au jeu de David Savard, Johnathan Kovacevic sera laissé de côté.

Samuel Montembeault sera le gardien de but désigné pour ce match qui commence à 20 heures (HE).