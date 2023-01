Le Brésil se prépare au dernier repos de Pelé dans sa ville natale

Associated Press

Associated Press

Quarante-cinq ans après le dernier match de Pelé, il semble difficile d'imaginer le soccer d'aujourd'hui, ou même le Brésil, sans son plus grand ambassadeur.

Geovana Sarmento, qui est âgée de 17 ans, a patienté pendant trois heures dans une longue file d'attente afin de pouvoir voir la dépouille du légendaire joueur de soccer, qui repose sous une tente installée sur la pelouse du stade où il a joué la majeure partie de sa carrière. Elle était accompagnée de son père, qui portait un chandail de la sélection brésilienne orné du nom de Pelé.

Je ne suis pas une partisane de Santos, ni mon père. Mais ce gars-là a inventé la sélection nationale brésilienne. Il a permis à Santos d'être plus forte, il a transcendé son sport, alors comment peut-on lui manquer de respect? Il est l'un des plus grands hommes de l'Histoire, alors il faut lui rendre hommage , a-t-elle commenté.

Pelé sera mené à son dernier repos mardi dans la ville où il a grandi, où il est devenu célèbre, et qui est devenue en quelque sorte la Mecque du soccer. Une messe sera célébrée au stade Vila Belmiro avant que son cercueil soit transporté au travers des rues de Santos en direction d'un cimetière du secteur.

Le nouveau président élu du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, qui a reçu un troisième mandat dimanche après avoir orchestré une remontée victorieuse, a rendu hommage à Pelé au mythique stade de Santos.

Le légendaire joueur de soccer est décédé jeudi à l'âge de 82 ans, des suites d'une bataille contre le cancer. Il est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté trois Coupes du monde en carrière.

Pelé était soumis à des traitements contre un cancer du côlon depuis 2021. L'hôpital où il recevait des soins a indiqué qu'il est décédé des complications associées à son cancer.

Pelé a mené le Brésil à la conquête de la Coupe du monde de 1958, 1962 et 1970, et demeure l'un des plus grands marqueurs de l'histoire du tournoi avec 77 réussites. Neymar a rejoint Pelé à ce chapitre lors de la dernière Coupe du monde, au Qatar.