Un joueur des Bills s’effondre en plein match et est dans un état critique

Associated Press

Hamlin s'est effondré pendant le premier quart du match contre les Bengals de Cincinnati, et il a reçu des traitements médicaux sur la pelouse du stade pendant une vingtaine de minutes avant d'être évacué d'urgence vers le centre médical de l'Université de Cincinnati..

Damar Hamlin a été victime d'un arrêt cardiaque à la suite d'un plaqué survenu pendant notre match contre les Bengals. Nous sommes parvenus à le réanimer et il a été transféré au centre médical de l'Université de Cincinnati afin de subir d'autres tests et de recevoir des traitements , ont déclaré les Bills par voie de communiqué.

Il repose présentement dans un coma artificiel et son état est jugé critique , a ajouté l'organisation new-yorkaise.

Hamlin a reçu une réanimation cardiopulmonaire sur le terrain, a rapporté le réseau ESPN, et il était entouré de ses coéquipiers, dont certains en larmes, après avoir été blessé en plaquant le receveur des Bengals Tee Higgins.

Damar Hamlin entre en contact avec Tee Higgins. Photo : usa today sports / Joseph Maiorana

Higgins a attaqué avec son épaule droite, qui a touché Hamlin à la poitrine. Hamlin a ensuite enroulé ses bras autour des épaules et du casque de Higgins pour le traîner au sol. Hamlin s'est relevé, a semblé ajuster son protecteur facial avec sa main droite, puis est tombé en arrière environ trois secondes plus tard et est resté immobile.

Hamlin a été soigné sur le terrain par le personnel médical de l'équipe et indépendant ainsi que par des ambulanciers locaux, a indiqué la NFL.

La NFL a annoncé plus d'une heure après la blessure que le match ne reprendrait pas.

Nos pensées vont à Damar et aux Bills. Nous fournirons plus d'informations dès qu'elles seront disponibles, a déclaré le circuit Goodell dans un communiqué. La NFL a été en communication constante avec l'Association des joueurs de la NFL, qui est d'accord avec le report du match.

Une ambulance était sur le terrain quatre minutes après l'effondrement de Hamlin, avec de nombreux joueurs en larmes, dont le demi de coin Tre'Davious White. Les quarts – Josh Allen des Bills et Joe Burrow des Bengals – se sont enlacés.

Tyrel Dodson est agenouillé en bordure du terrain en attendant des nouvelles de son coéquipier Damar Hamlin. Photo : usa today sports / Joseph Maiorana

Hamlin s'est effondré à 20 h 55, et lorsqu'il a été évacué du terrain 16 minutes plus tard, les Bills se sont rassemblés pour prier. Cinq minutes après le départ de l'ambulance, le match a été suspendu, et les joueurs ont lentement quitté le terrain pour rejoindre leurs vestiaires.

Les joueurs et le personnel des Bills de Buffalo se sont recueillis après que le maraudeur Damar Hamlin s'est effondré sur le terrain. Photo : Getty Images / Dylan Buell

L'uniforme de Hamlin a été coupé et le personnel médical semblait lui administrer les premiers soins. ESPN a rapporté lors de sa retransmission que Hamlin a également reçu de l'oxygène.

Les Bengals menaient 7-3 dans le premier quart d'un match entre des équipes qui se disputent le premier de l'Association américaine. Les Bengals ont entamé la rencontre avec un dossier de 11-4 et mènent la section Nord avec un match devant les Ravens de Baltimore, tandis que les Bills, champions de la section Est, ont une fiche de 12-3.

Hamlin, âgé de 24 ans, a été sélectionné au sixième tour par les Bills en 2021, a participé à 14 matchs en tant que recrue et est devenu un partant cette année après la blessure de Micah Hyde.

Avant la rencontre, Hamlin, qui mesure 6 pi (1,83 m) et pèse 200 lb (91 kg), comptait 91 plaquages, dont 63 en solo, et un sac et demi.