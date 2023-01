Quand la réalité nous frappe

Un texte d'Alain Usereau

Malheureusement pour le Tricolore, la régression anticipée s'est brutalement avérée : dans les matchs baromètres, ceux avec des écarts de trois buts ou plus, l'équipe a présenté un dossier de six défaites en six matchs.

À cela s'ajoute un différentiel de -29 en 17 matchs et vous comprenez pourquoi le nom de Connor Bedard a été entendu plus souvent par les partisans du Canadien que celui de n'importe quel joueur de l'édition actuelle. On pourrait remettre en cause le travail lors des pénalités, là où le Canadien a un déficit net de -12. En normalisant ce déficit - en l'établissant à zéro par exemple - , on se retrouve tout de même avec un -17 en 17 matchs.

Michael Pezzetta Photo : AP / Tony Gutierrez

Sur le plan individuel, allons voir ce que nous a offert le mois de décembre :

Chris Wideman : 0,62

Arber Xhekaj : 0,54

Evgenii Dadonov : 0,20

Christian Dvorak : 0,15

Michael Pezzetta : -0,08

Est-ce que ce sont les joueurs qu'on veut voir au sommet du classement de l'équipe si l’on aspire au succès ou si l'on souhaite constater une progression chez les jeunes? Sûrement pas.

Dans le cas de Dadonov, sa cote pour la saison demeure très mauvaise.

Si l’on regarde maintenant pour l'ensemble de la saison :

Mike Hoffman : 0,76

Chris Wideman : 0,67

Nick Suzuki : 0,61

Arber Xhekaj : 0,50

Cole Caufield : 0,42

Le nom de Wideman au sommet peut étonner. L'inertie semble le mot le plus juste pour évaluer son rendement, en ce sens que lorsqu'il est sur la patinoire, rien ne se perd et rien ne se crée.

À sa défense, un ailier sans joueur de centre capable de bien lui créer des occasions de marquer peut difficilement se justifier.

Le vétéran Joel Edmundson en arrache sérieusement. Seul Jake Evans fait pire jusqu'ici. De nombreuses rumeurs envoient le vétéran défenseur ailleurs, ce qui lui serait fort probablement salutaire.

Les Sénateurs d'Ottawa

Les Sénateurs semblent sur le point de se replacer par moment, mais trouvent le moyen de se tirer dans le pied à l'occasion, comme lors du dernier match de l'année alors qu'ils ont laissé filer une avance de deux buts contre Detroit, une équipe qu'ils doivent devancer.

Tim Stützle, Thomas Chabot et Alex DeBrincat Photo : Getty Images / Chris Tanouye/Freestyle Photo

À première vue, le talent est en place pour Ottawa avec une solide base : Jake Sanderson et Thomas Chabot en défense, Tim Stützle, Brady Tkachuk, Alex DeBrincat et Drake Batherson à l'attaque.

Le problème est que sur les quatre attaquants, un seul a un apport positif, soit DeBrincat. La cote des trois autres (entre -2,2 et -3) est très en deçà de ce à quoi on s'attend des meneurs.

Pour que les Sénateurs puissent continuer de grandir (c'est encore une équipe jeune), il faut absolument que Tkachuk et les autres soient davantage responsables en défense. C'est un autre exemple où une équipe avec un avantage numérique efficace ne peut compenser des carences à cinq contre cinq.

La recette des Bruins

Depuis que Bobby Orr a porté l'uniforme des Bruins pour la première fois au milieu des années 1960, l'équipe a connu très peu de périodes creuses. La recette, entretenue par Harry Sinden et ses successeurs, est toujours la même : au moins un défenseur étoile et une ligne de centre solide.

Patrice Bergeron (au centre) reçoit l'accolade de Brad Marchand (#63) et de Torey Krug (#47) Photo : Getty Images / Elsa

Des doutes subsistaient tout de même avant la saison : Patrice Bergeron et David Krejci au centre sont dans la mi-trentaine. Qui plus est, deux joueurs étoiles, Brad Marchand et Charlie McAvoy, allaient rater plusieurs semaines en début de campagne.

Qu'est-il arrivé depuis? Bergeron et Krejci jouent comme il y a dix ans, en fait comme ils l'ont toujours fait. Quant à McAvoy, son rendement a été brillamment comblé par Hampus Lindholm, acquis en fin de saison 2021-2022 des Ducks d'Anaheim. Et il faudrait aussi souligner l'apport de Matt Grzelczyk, très mobile et qui n'a probablement pas le crédit qu'il mérite à Boston. Lindholm et Grzelczyk mènent d'ailleurs les Bruins dans notre classement.

Filip Hronek?

Voici finalement le classement de l'ensemble de la Ligue nationale après les matchs du 31 décembre 2022 :

Filip Hronek (Red Wings de Detroit) : 3,22

Nikita Kucherov (Lightning de Tampa Bay) : 3,17

Elias Pettersson (Canucks de Vancouver) : 2,77

Joe Pavelski (Stars de Dallas) : 2,71

Jared Spurgeon (Wild du Minnesota) : 2,69

Il est plutôt inhabituel de retrouver au haut de cette liste un joueur avec une feuille de route plutôt modeste comme Filip Hronek, surtout avec un échantillon de près de 40 matchs.

Filip Hronek Photo : Getty Images / Michael Reaves

Il arrive souvent dans de tels cas qu'un joueur profite d'un partenaire de jeu qui connaît aussi de bons moments, comme Jonas Siegenthaler le mois dernier qui joue avec Dougie Hamilton. Mais Hronek a une très large priorité sur tous ses coéquipiers et il serait injuste de ne pas lui donner tout le mérite.

Un constat sur le super duo offensif à Edmonton, Connor McDavid et Leon Draisaitl. Leurs statistiques conventionnelles cachent un aspect qu'il leur faudra améliorer : la capacité à faire la différence dans les moments importants.

Les deux joueurs sont sous zéro, c'est-à-dire que les chances de l'équipe de gagner ont été réduites lorsqu'ils ont été sur la glace à cinq contre cinq, là où justement ça compte le plus! Ils peuvent faire mieux, beaucoup mieux.