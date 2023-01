Laurent Ciman et Sebastian Setti comme adjoints de Losada

Laurent Ciman et Sebastian Setti seront les entraîneurs adjoints du CF Montréal en 2023, a annoncé lundi le club montréalais.

Romuald Peiser sera quant à lui responsable des gardiens de but.

Engagé le 21 décembre, l'entraîneur-chef Hernan Losada sera aussi épaulé par le préparateur physique Barthélémy Delecroix et son adjoint, Stefano Pasquali.

Je suis très heureux d'ajouter deux jeunes professionnels de grande qualité pour compléter mon personnel, a dit Losada, par communiqué. Je crois qu'il est primordial de pouvoir compter sur des collègues ayant différentes connaissances et capacités.

Je cherche toujours à m'entourer des meilleurs afin de continuer d'apprendre et de grandir chaque jour, a-t-il ajouté. Sebastian est un grand passionné de football et un amoureux du jeu d'équipe. Sa vaste expérience internationale sera un grand atout de communication et d'inclusion dans le groupe.

Barthélémy est un professionnel hyper préparé. Son expérience avec de jeunes joueurs d'élite, ainsi que son travail avec des professionnels dans l'un des cinq meilleurs championnats au monde, la Ligue 1, nous aideront à offrir les meilleures conditions pour tirer le meilleur de nos joueurs, tant sur le plan individuel que collectif.

Setti est un Argentin originaire de Buenos Aires.

Il a été entraîneur de l'équipe des moins de 19 ans du club espagnol CD Laudio pendant deux saisons, avant de diriger la première équipe du club lors de la saison 2020-2021.

Il a ensuite été dépisteur du club grec Asteras Tripolis.

Comme joueur professionnel, de 2004 à 2017, il a disputé plus de 200 matchs avec différents clubs en Argentine, en Belgique, au Paraguay, en Chine, en Ukraine, à Chypre, en Grèce, au Mexique et en Espagne.

Le CF va débuter la saison le 25 février en Floride, contre l'Inter Miami.

Le premier match local de l'équipe aura lieu le 18 mars au Stade olympique, contre Philadelphie.