Une première pour Nadal en début de saison

Lundi, l’Espagnol et deuxième joueur mondial a chuté face à l’Australien Alex de Minaur à la United Cup disputée à Sydney. Une défaite de 6-3, 1-6 et 5-7 face au 24e joueur mondial, deux jours après avoir perdu son match de reprise contre le Britannique Cameron Norrie (14e) 6-3, 3-6 et 4-6 à l'occasion du nouveau tournoi par équipes nationales mixtes.

À deux semaines des Internationaux d'Australie dont il est le tenant du titre, le principal intéressé ne semble pas trop s’en faire.

Honnêtement, je ne suis pas trop alarmé ni trop négatif par ce qu'il s'est passé. Il était tout à fait possible de perdre ce type de matchs , a commenté Nadal.

Je peux m'améliorer et je crois vraiment en être capable.

L'an dernier, Nadal avait gagné ses trois rencontres préparatoires − le mieux classé de ses adversaires avait été le Finlandais Emil Ruusuvuori (95e) − avant de remporter pour une seconde fois le premier tournoi majeur de la saison pour son 21e titre dans un tournoi du grand chelem. Cette année, il arrivera à Melbourne avec deux défaites au compteur, mais contre des adversaires bien plus coriaces.

En outre, Nadal a perdu sept de ses huit derniers matchs au meilleur de trois manches, avec pour seule victoire une rencontre sans enjeu en phase de groupes aux Finales de l’ATP à Turin en novembre face à Casper Ruud.

Il va maintenant rejoindre Melbourne et se préparer pour les Internationaux d’Australie.

J'ai deux semaines avant que ça commence. Je ne peux pas dire que la situation soit idéale, mais je ne peux pas dire non plus qu'elle soit très négative , a-t-il estimé en soulignant avoir bien joué par moments .

Ces deux matchs vont m'aider , a-t-il analysé avant d’ajouter être arrivé à Sydney en ayant besoin de temps pour se hisser à son meilleur niveau.

De son côté, à 23 ans, de Minaur a signé sa première victoire contre Nadal en quatre rencontres. Il n'avait encore jamais battu de joueur aussi bien classé.