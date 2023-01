Choc des générations entre Amy Walsh et Évelyne Viens

Amy Walsh et Évelyne Viens ont porté les couleurs de l'équipe canadienne à deux époques différentes. Si le soccer féminin a grandement évolué au cours des 15 dernières années, certaines problématiques persistent.

Amy Walsh a disputé plus de 100 matchs avec le Canada et a joué son dernier en 2009. À 25 ans, Évelyne Viens, elle, joue professionnellement pour le Kristianstads DFF, en Suède, et a gagné la médaille d'or avec le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo.

Les deux se sont rencontrées pour la première fois en participant à une édition spéciale du balado Tellement Soccer 100% féminine.

Amy Walsh reconnaît que le soccer féminin a grandement progressé depuis qu'elle a pris sa retraite.

C’est beaucoup plus sophistiqué, c’est beaucoup plus technique. C’est vraiment une belle évolution , affirme l'ex-milieu de terrain.

Amy Walsh le 3 juin 2007 dans un match amical contre la Nouvelle-Zélande Photo : Getty Images / Phil Walter

La Québécoise a eu la chance de jouer professionnellement avec le Beat d'Atlanta, le Fury d'Ottawa, l'Xtreme de Montréal et les Comètes de Laval. C'était bien loin des conditions que peuvent avoir aujourd'hui les joueuses.

Viens a, quant à elle, joué aux États-Unis, en NWSL et en France, avant d'opter pour la première ligue suédoise. Si la D1 Arkéma, en France, est considérée comme l'une des meilleures ligues au monde, elle avance qu'il existe toujours un grand fossé entre les meilleures équipes et le reste des clubs.

Tu joues contre Lyon une fin de semaine. En fait, tu défends contre Lyon une fin de semaine et ensuite, tu joues contre une équipe un peu plus bas de peloton. C’est plus amateur. Au niveau des installations, c’est parfois vieux.

Évelyne Viens avec le Gotham FC. Photo : isiphotos.com

Mais au moins, les joueuses ont des options. Évelyne Viens n'avait reçu qu'une seule offre d'une université américaine et ce n'est que par pure coïncidence. Un dépisteur venu voir une fille dans l'autre équipe a remarqué la Québécoise.

Je ne veux rien enlever aux universités québécoises, mais si je n’avais pas eu cette offre, je n’aurais pas eu de médaille au cou et je ne serais pas là aujourd'hui , affirme-t-elle.

Le problème, c'est que la plus haute ligue au Québec, c’est la PLSQ. J'y ai joué dedans et c’était bien pour l’été, disons.

Parmi les filles qui jouent avec les Carabins de l'Université de Montréal par exemple, plusieurs vont arrêter le soccer après leurs études parce qu'elles n'ont plus d’options. Ailleurs, même si le niveau est moindre ou semi-pro, il y a une infrastructure. Les joueuses ont des options , renchérit Amy Walsh.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans la majorité des pays qui figurent parmi les 30 meilleurs au classement féminin de la FIFA, il y a une ligue professionnelle. Ce n'est toujours pas le cas au Canada, mais une nouvelle ligue devrait finalement voir le jour au pays en 2025.

Ce nouveau projet, initié par l'ancienne internationale canadienne Diana Matheson, peut paraître ambitieux. On veut, notamment, qu'il y ait une fille de l'équipe nationale dans chacune des huit équipes qui formeront ce nouveau circuit.

Personnellement, ce n’est pas l’argent qui va me guider, assure Évelyne Viens. C’est certain qu’à 28 ans, je vais être un peu dans mon prime. S’il y a un gros club qui joue en Ligue des champions, c’est certain que ça va être plus intéressant qu’au Canada. Est-ce que dans le futur, ça va m’intéresser? Peut-être.

Christine Sinclair dans l'uniforme des Thorns de Portland. Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Amy Walsh croit que Christine Sinclair pourrait faire partie du projet lors du lancement, même si elle sera âgée de 42 ans.

Peut-être dans un rôle prédéfini pour la première saison. Ça attirerait beaucoup de monde.

Ce n'est pas la première fois qu'on tente de créer des équipes ou une ligue au Canada, mais c'est peut-être la première fois qu'il y a une réelle volonté de bien faire les choses.

Les gens en charge, c’est du monde sérieux et leur objectif est clair. Canada Soccer, est-ce que c’était vraiment leur objectif de créer cette ligue? Selon moi, non, souligne Évelyne Viens. Diana Matheson, c’est quelqu’un de confiance, elle est intelligente, elle a vécu le processus professionnel et elle s’entoure bien. C’est son objectif, que ça survive, mais aussi que ça vive dans le futur.

Il faudra cependant faire preuve de patience. Si Diana Matheson veut que cette ligue devienne l'une des meilleures au monde, il est irréaliste de croire que ce sera le cas dès le coup d'envoi.

Il faut que tu investisses pour le développement du soccer. Tu investis dans des valeurs. Et il faut que tu sois patient. Le sport féminin est dans une bonne place présentement. C’est le moment d’investir , ajoute Évelyne Viens.

Et Montréal?

Lorsque le CF Montréal a annoncé qu'Amy Walsh se joignait à l'organisation, plusieurs croyaient que ce serait pour l'éventuelle création d'une équipe professionnelle féminine. La principale intéressée a rapidement compris que ce n'était pas le cas.

J’étais déçue. J’ai eu la conversation avec Gabriel Gervais, j’ai compris que mon mandat était à court terme de développer l’académie. Je suis contente de faire ça pour vraiment approfondir le bassin de joueuses qu’on a ici.

La ligue va venir combler un besoin au haut de la pyramide, mais c’est tout l’espace en dessous qu’il faut développer. La ligue va montrer que c’est possible, mais il faut qu’il y ait des infrastructures, un environnement et le niveau que les joueuses ont besoin au quotidien , souligne celle qui a été nommée collaboratrice de l’Académie du CF Montréal pour le développement du soccer féminin.

Amy Walsh se joint au CF Montréal comme collaboratrice au soccer féminin. Photo : CF Montréal

Même si Gabriel Gervais a récemment affirmé que le CF Montréal n'aurait pas d'équipe féminine, Amy Walsh croit qu'une certaine forme de partenariat pourrait exister.

Gabriel Gervais a dit qu’il voulait commencer par stabiliser les choses pour sa première équipe. Après, si jamais il y a un investisseur, peut-être qu'il peut y avoir une possibilité de partager les infrastructures par exemple.

En plus de son poste avec le CF Montréal, Amy Walsh a été mandatée par Diana Matheson pour trouver des investisseurs potentiels au Québec.

Il faut qu’on ait une équipe au Québec, peu importe où. L’argent c’est relatif. Est-ce que Joey Saputo veut investir? Est-ce que d’autres personnes veulent investir au Québec? C’est le temps. On est l’une des provinces avec le plus de talent. Dans les équipes nationales U-17 ou U-20, bien souvent, la moitié de l’équipe est québécoise. Ensuite, en équipe sénior, il y en a peu. On les perd , souligne Évelyne Viens.

En Suède, l'attaquante joue dans un modèle qui peut avoir des similarités avec la future ligue canadienne. Si une joueuse professionnelle peut aujourd'hui vivre de son sport, le manque de visibilité demeure bien souvent problématique.

Si tu es joueuse professionnelle seulement en club, en Suède par exemple, ça peut être un peu difficile financièrement. Mais dès que tu es en équipe nationale, avec la médaille d’or, ça change la donne. Il y a un montant versé par Canada Soccer, il y a un appui du gouvernement canadien, j’ai mon salaire en Suède.

J’ai eu un moment de rage récemment, avoue-t-elle. Oui, la médaille d’or a changé des choses, mais il faut encore que j’accepte que je suis une femme… Le talent est incroyable au Canada. Si j’étais un homme, disons que mon compte de banque serait pas mal différent.

Evelyne Viens (9) célèbre en compagnie de ses coéquipières canadiennes. Photo : afp via getty images / GREGG NEWTON

2023 sera une année déterminante pour le soccer féminin avec la présentation de la Coupe du monde, l'été prochain, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Il sera notamment intéressant de voir comment l'entraîneuse de l'équipe canadienne, Bev Priestman, utilisera Christine Sinclair qui aura 40 ans en juin prochain.

C’est une conversation qu’on doit avoir avant, croit Amy Walsh. Les matchs de la SheBelieves Cup serviront à tester des scénarios. Christine Sinclair n’a peut-être plus les jambes pour jouer 90 minutes, mais elle doit faire partie de ta stratégie.

Même si le soccer féminin a grandement évolué, le manque de développement, les inégalités et la faible visibilité demeurent des enjeux bien réels, particulièrement au Canada. Amy Walsh et Évelyne Viens espèrent qu'un progrès significatif aura lieu en 2023.

Le Canada peut s'estimer chanceux d'être encore 6e au classement de la FIFA du côté féminin malgré de nombreuses lacunes. Mais force est d'admettre qu'il commence à se faire tard.