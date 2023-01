Félix Auger-Aliassime éliminé dès le 1er tour à Adélaïde

Deuxième tête de série du tournoi et 6e joueur mondial, Auger-Aliassime a été vaincu par l'Australien Alexei Popyrin, un joueur issu des qualifications, en deux manches, 6-4, 7-6(7/5). C'était le premier tournoi auquel le Canadien âgé de 22 ans prenait part cette saison, à deux semaines du début des Internationaux d'Australie.

Alexei Popyrin, qui est au 120 rang du classement mondial de l'ATP, a inscrit 11 as durant le match et est revenu de l'arrière en deuxième manche, effaçant un déficit de 1-4.

De son côté, Novak Djokovic a perdu son match de double, malgré les encouragements nourris de la foule.

Le détenteur de 21 titres du grand chelem en carrière avait été expulsé de l'Australie il y a un an en raison de son statut vaccinal contre la COVID-19, à l'époque où le pays appliquait des règles strictes de vaccination et de quarantaine.

Le Serbe et son partenaire de jeu canadien Vasek Pospisil se sont inclinés en trois manches 6-4, 3-6 et 5-10 devant Tomislav Brkic et Gonzalo Escobar.

Djokovic entamera sa saison de simple mardi contre Constant Lestienne en prévision des Internationaux d'Australie, où il convoitera un 10e titre en carrière.

Par ailleurs, le Japonais Yoshihito Nishioka a renversé le Danois Holger Rune 2-6, 6-4 et 6-4.

Le Canadien Denis Shapovalov est également inscrit à l'International d'Adélaïde. L'Ontarien et son partenaire de jeu américain Sebastian Korda ont évincé les Japonais Taro Daniel et Nishioka 6-3, 6-4.

Shapovalov entreprendra son parcours en simple mardi contre l'Australien Rinky Hijikata.

Chez les dames, la Tchèque Linda Noskova a causé l'une des premières surprises de 2023, après avoir pris la mesure de la 8e raquette mondiale Daria Kasatkina 6-3, 6-7 (2/7), 6-3 au premier tour.

Noskova, qui est âgée de 18 ans, a accédé au tableau principal du tournoi de la WTA pour la cinquième fois de sa carrière uniquement. La 102e raquette mondiale n'avait jamais affronté, et encore moins disposé, d'une joueuse du top 10 mondial. Elle présentait une fiche de 0-2 contre des joueuses du top 20 avant cet affrontement.

Sa victoire la plus marquante jusqu'ici avait été réalisée contre la 38e joueuse mondiale Alizé Cornet, au deuxième tour du tournoi de Prague en juillet dernier.

Elle affrontera maintenant la gagnante du match entre la favorite locale, Priscilla Hon, et l'Américaine Claire Liu.

Puis, en fin de journée, la 4e tête de série Veronika Kudermetova a défait l'Américaine Amanda Anisimova 6-3, 6-0.