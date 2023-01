Ce qui attend les athlètes canadiens en 2023, en route vers les Jeux olympiques de Paris

Outre les épreuves tests qui auront lieu sur les différents sites de compétition à Paris, voici ce qui attend les athlètes canadiens pour la prochaine année.

Coupe du monde de soccer féminin

Si tous les yeux étaient rivés sur le Qatar en 2022, ce sera maintenant au tour des meilleures joueuses de la planète de s’affronter en Coupe du monde. Pour la première fois, la compétition sera coorganisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août.

Lors de la dernière édition en 2019, en France, les Américaines avaient triomphé en grande finale face aux Néerlandaises.

L’équipe canadienne a eu énormément de succès aux Jeux olympiques depuis ceux de Londres. Après deux médailles de bronze en 2012 et en 2016, les Canadiennes avaient remporté l’or face à la Suède à Tokyo.

Les Canadiennes célèbrent leur victoire à Tokyo. Photo : Getty Images / Francois Nel

Mais ces succès ne se sont jamais réalisés en Coupe du monde. Le Canada n’a atteint les demi-finales du prestigieux tournoi qu'une seule fois, en 2003, avant de perdre face aux États-Unis pour la médaille de bronze.

Cette fois, la troupe de Bev Priestman voudra s’imposer pour donner le ton avant Paris 2024, mais aussi pour rendre mémorable la sixième et dernière Coupe du monde de leur capitaine, et meilleure buteuse internationale de l’histoire, Christine Sinclair.

Ce sera d’ailleurs la dernière Coupe du monde avant que la toute première ligue canadienne de soccer féminin voie le jour en 2025.

Classé 6e au monde, le Canada sera favori pour finir en tête du groupe B, qui compte aussi l’Australie (12e), l’Irlande (23e) et le Nigeria (45e). Sans quoi il pourrait affronter l'Angleterre au tour suivant.

Le mois de septembre sera également important pour les Canadiennes, puisque ce sera leur dernière occasion de se qualifier pour les Jeux de Paris. Elles devront se mesurer aux Jamaïcaines. Les Américaines avaient remporté le championnat de la CONCACAF en juillet 2022 pour obtenir l’autre billet disponible pour les JO pour un pays de cette région.

Championnats du monde de sports aquatiques

Ils ont normalement lieu tous les deux ans, mais en raison de la pandémie, on aura droit à une autre édition des mondiaux de sports aquatiques après ceux de 2022. La compétition se tiendra du 14 au 30 juillet à Fukuoka, au Japon.

En Hongrie, en juin dernier, les nageurs canadiens avaient récolté 11 médailles, pour finir 3es au classement derrière les Américains et les Australiens, et ainsi battre le record national de 8 médailles qui avait été établi en 2019.

Le monde entier a pu découvrir la jeune sensation Summer McIntosh. À 15 ans seulement, elle est devenue la plus jeune championne du monde du Canada. Elle a conclu la compétition avec deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze.

Summer McIntosh Photo : Reuters / STOYAN NENOV

Ses coéquipières Penny Oleksiak, Kylie Masse et Maggie Mac Neil sont des habituées des grandes compétitions. Aux Jeux olympiques de Tokyo, Oleksiak est devenue l’athlète canadienne la plus décorée de l’histoire en montant trois fois sur le podium, portant ainsi son total de médailles à sept.

La Torontoise est également la nageuse canadienne la plus décorée en Championnats du monde avec neuf médailles. Kylie Masse n’est pas bien loin derrière avec huit podiums. Elle a d’ailleurs récolté son troisième titre mondial en 2022.

Mac Neil, championne olympique en titre au 100 m papillon, tentera à nouveau de décrocher l’or comme elle l’avait fait aux mondiaux de 2019 dans cette même épreuve.

Joshua Liendo sera également à surveiller. Le nageur de 20 ans a gagné deux médailles de bronze individuelles en Hongrie, en plus d’en ajouter une d’argent au relais.

En plongeon, les yeux seront tournés vers Mia Vallée. À ses premiers Championnats du monde l’an dernier, la Québécoise a fini 3e au tremplin de 1 m, avant de monter sur la deuxième marche du podium à l’épreuve du 3 m.

Mia Vallée Photo : Reuters / LISA LEUTNER

Championnats du monde d’athlétisme

Comme pour les sports aquatiques, les amateurs auront droit à une autre édition des mondiaux d’athlétisme, après celle de 2022 en Oregon. Cette fois, l’événement aura lieu du 19 au 27 août à Budapest, en Hongrie.

Ce sera l’occasion pour les médaillés canadiens des Jeux de Tokyo de se reprendre, après une compétition décevante l’été dernier. Damian Warner, champion olympique en titre du décathlon, avait dû abandonner après s’être blessé lors de l’épreuve du 400 m. L’athlète de 33 ans aura une autre occasion de mettre la main sur le titre de champion du monde qui manque à sa collection.

Mohammed Ahmed, coureur de fond, et Evan Dunfee, spécialiste de la marche, avaient eux aussi raté le podium, un an après leurs succès olympiques.

Ralenti par la COVID-19, le sprinteur Andre De Grasse s’était retiré de son épreuve favorite, le 200 m, après avoir été incapable d'accéder à la finale du 100 m plus tôt dans la compétition. C’était la première fois qu’il manquait le podium aux mondiaux dans cette épreuve.

Ça ne l’a pas empêché avec ses coéquipiers Aaron Brown, Jerome Blake et Brendon Rodney de remporter l’or au relais 4 x 100 m.

Les Canadiens célèbrent leur victoire au relais en Oregon. Photo : Getty Images / AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Pierce LePage a gagné l’argent au décathlon et Marco Arop s’est emparé du bronze au 800 m.

De son côté, Camryn Rogers, 23 ans, a été sacrée vice-championne du monde au lancer du marteau et est devenue la première Canadienne à gagner une médaille dans une épreuve sur pelouse.

Coupe du monde de basketball masculin

Après avoir manqué le rendez-vous olympique à Tokyo, les Canadiens voudront s’assurer d’être à Paris cette fois-ci. Et ça pourrait se faire à la Coupe du monde, qui se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre.

Deux places pour les JO de 2024 seront disponibles pour les pays d'Amérique, dont une qui devrait sans aucun doute revenir aux États-Unis, champions olympiques en titre. L’Argentine était le deuxième pays du continent américain à participer aux Jeux en 2021.

La dernière fois que les Canadiens se sont qualifiés pour les Jeux olympiques, c’était à Sydney en 2000. Steve Nash et ses coéquipiers avaient alors atteint les quarts de finale.

Menée par l’entraîneur des Raptors de Toronto, Nick Nurse, l’équipe canadienne a de bonnes chances de se qualifier pour Paris, avec entre autres comme têtes d’affiche Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, RJ Barrett et Luguentz Dort. Si elle n’y parvient pas pendant la Coupe du monde, un tournoi de qualification ultime se tiendra en 2024.

Shai Gilgeous-Alexander Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Championnats du monde de judo

Après avoir accueilli la Coupe du monde de soccer, le Qatar sera l’hôte des Championnats du monde de judo du 7 au 14 mai. Les athlètes canadiens ont le potentiel d’en mettre plein la vue.

Médaillée de bronze aux derniers JO, Jessica Klimkait tentera de récolter son deuxième titre mondial. Elle avait remporté la médaille de bronze en octobre 2022 à Tachkent, en Ouzbékistan.

Sa victoire aux mondiaux de 2021 à Budapest lui avait assuré le seul et unique billet du Canada pour les Jeux de Tokyo chez les moins de 57 kg, privant du même coup sa compatriote Christa Deguchi d’une participation olympique. Elle avait conclu en 5e place des Championnats du monde de 2021 et n’avait pas pris part à ceux de 2022. La rivalité entre les deux judokas promet d’être encore relevée cette année.

Jessica Klimkait à Budapest Photo : Getty Images / ATTILA KISBENEDEK

Médaillée de bronze aux Championnats du monde junior en 2014, Catherine Beauchemin-Pinard a connu une longue progression, qui l’a menée sur le podium olympique en 2021, après avoir décroché le bronze chez les moins de 63 kg. La Québécoise de 28 ans a prouvé sa constance en gagnant l’argent aux derniers mondiaux.

Kyle Reyes et Shady El Nahas seront également à surveiller chez les moins de 100 kg. Ils ont respectivement remporté l’or et le bronze au grand chelem d’Abou Dhabi en octobre dernier.

Septième aux derniers mondiaux, El Nahas avait conclu au pied du podium à Tokyo. De son côté, Reyes connaît une bonne lancée après un titre de vice-champion du monde en 2022.

De grands tournois de tennis

Après une année spectaculaire, les objectifs de Félix Auger-Aliassime ne sont pas moins grands pour la prochaine année.

Celui qui a été nommé athlète masculin de l’année par La Presse canadienne a connu la meilleure saison de sa carrière. Il a remporté ses quatre premiers titres, dont trois consécutifs au cours d'une séquence de 16 victoires cet automne, à Florence, Anvers et Bâle.

Auger-Aliassime a ainsi atteint un sommet personnel en 2022, en passant du 11e rang mondial au début de l'année au 6e en novembre, en plus de mettre la main sur la toute première Coupe Davis de l'histoire du Canada avec ses coéquipiers. Il vise maintenant le top 5 pour 2023… et des victoires en Masters 1000 et en grand chelem.

Félix Auger-Aliassime Photo : afp via getty images / GABRIEL MONNET

Celle qui a été nommée joueuse de l’année par Tennis Canada, aux côtés d’Auger-Aliassime, c’est bien sûr Leylah Annie Fernandez. Après un premier titre à Monterrey, au Mexique, en 2021, la Québécoise de 20 ans a répété l’exploit en 2022. Elle tentera à nouveau d’atteindre la finale d’un grand chelem, comme elle l'avait fait aux Internationaux des États-Unis en 2021.

Après sa victoire historique à New York en 2019, Bianca Andreescu a été considérablement ralentie par les blessures. Son objectif pour 2023 sera de réussir à jouer une saison complète.

Eugenie Bouchard tente quant à elle de retrouver son niveau de jeu, après les difficiles années qui ont suivi ses succès de 2014. La Montréalaise de 28 ans entame l'année 2023 avec les qualifications aux Internationaux d'Australie.