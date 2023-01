L’année 2022 dans la LNH marquée par un record de buts

En 1403 matchs, les joueurs ont inscrit 8984 buts lors de la dernière année pour une moyenne de 6,4 buts par rencontre. La production offensive de 2022 égale donc une marque vieille de près de 30 ans (6,4 buts par matchs en 1994).

Le chroniqueur Martin Leclerc avait remarqué cette avalanche de buts au début du mois de décembre et se questionnait s’il fallait s’en réjouir ou s'inquiéter.

Les statistiques publiées dimanche par la LNH confirment aussi que 2022 détient le record du nombre de joueurs ayant inscrit plus de 40 buts au cours d’une saison régulière, soit 29. La précédente marque remontait à 1982 alors que 27 joueurs avaient atteint ou dépassé ce plateau.

L’année 2022 aura aussi été celle des remontées au pointage, spectaculaires ou non. Autant en saison que lors des séries éliminatoires, les équipes de la LNH auront réussi à gagner 648 matchs alors qu’elles tiraient de l’arrière. Un autre record dans l’histoire de la ligue. Les champions en titre ont été les Rangers de New York avec 27 parties remportées en comblant un déficit.

Ovechkin, Matthews et Kessel

Au cours du mois de décembre, Alexander Ovechkin a encore une fois écrit son nom dans les livres d’histoires de la LNH. Le capitaine des Capitals de Washington a marqué son 802e but de sa carrière le 23 décembre dernier, surpassant la marque de Gordie Howe et trônant seul au 2e rang des buteurs de la LNH.

Alexander Ovechkin Photo : usa today sports / Geoff Burke

Avec 52 buts marqués en saison en 2022, Ovechkin compte maintenant 7 saisons de plus de 50 buts, à égalité avec Mike Bossy.

Malgré la débandade des Maple Leafs en séries éliminatoires, Auston Matthews pourra au moins se souvenir de 2022 comme de l’année où il aura trouvé le fond du filet 58 fois et qu’il est devenu le premier joueur né aux États-Unis à le faire. Avec une moyenne de 0,70 but par matchs, il a rejoint David Pastrnak au sommet de la ligue.

Pour ce qui est des champions en titre de la Coupe Stanley, l’Avalanche du Colorado a gagné 74 matchs au total en 2022 (58 en saison et 16 en séries éliminatoires), mais n’a pas réussi à rejoindre les Blackhawks de Chicago qui en avaient gagné 80 en 2013.

Pendant 36 ans, Doug Jarvis aura été celui avec la plus longue séquence de matchs consécutifs, mais il a été surpassé à deux reprises en 2022, soit par Keith Yandle et Phil Kessel. Ce dernier entame d’ailleurs 2023 en poursuivant sa séquence de 1021 parties disputées d’affilée.

Finalement, un plafond de verre semble s’être brisé en 2022 dans la LNH. Avant cette année, aucune femme n’avait occupé le poste de directrice générale adjointe dans la ligue. Elles sont maintenant six : Émilie Castonguay et Cammi Granato à Vancouver, Meghan Hunter à Chicago, Hayley Wickenheiser à Toronto, Kate Madigan au New Jersey et Alexandra Mandrycky à Seattle.