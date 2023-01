Félix Auger-Aliassime jouera son premier match en 2023 à Adélaïde

Deuxième tête de série d'un tournoi de catégorie Masters 250 de haut niveau et 6e joueur mondial, Auger-Aliassime disputera son premier match de la nouvelle année contre l'Australien Alexei Popyrin, un joueur issu des qualifications.

Au plus tôt, le duel commencera à 14 h 30, heure d'Adélaïde, soit à 23 h, heure du Québec, dimanche.

Si Auger-Aliassime l'emporte, il se mesurera à l'Américain Marcos Giron, qui a éliminé le vétéran français Richard Gasquet en trois manches de 7-6 (5), 6-7 (6) et 7-5 dans une bataille qui a duré près de trois heures.

Un autre Canadien est inscrit au tableau principal, soit l'Ontarien Denis Shapovalov, septième tête de série. Shapovalov devrait jouer son match de premier tour mardi contre Rinky Hijikata, un autre Australien issu des qualifications.

Vasek Pospisil a tenté de rejoindre Auger-Aliassime et Shapovalov au tableau principal, mais ses efforts ont été freinés lors de la deuxième ronde des qualifications lorsqu'il s'est incliné 6-7 (5), 6-2 et 6-3 face au Russe Roman Safiullin.

Le tableau du simple masculin est des plus relevés avec la présence du Serbe Novak Djokovic, première tête de série, mais aussi celles des Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev, respectivement troisième et quatrième têtes de série, et du Danois Holger Rune, classé cinquième.

Auger-Aliassime et Rune pourraient d'ailleurs s'affronter en troisième ronde, deux mois à peine après avoir croisé le fer lors de deux duels en l'espace d'une semaine, en finale du tournoi de Bâle puis en demi-finale du Masters 1000 de Paris. Auger-Aliassime avait gagné en deux manches à Bâle, récoltant ainsi un troisième titre de suite, avant de s'incliner en deux manches à Paris, un tournoi que Rune a gagné face à Djokovic.

Rune doit également jouer son match de premier tour lundi, contre le Japonais Yoshihito Nishioka.

De son côté, Djokovic affrontera le Français Constant Lestienne en première ronde, mardi. Tous les yeux seront tournés vers le Serbe, qui est de retour en Australie après en avoir été expulsé l'année dernière en raison de sa position sur la vaccination contre la COVID-19.

En 2007, à l'âge de 19 ans, Djokovic avait gagné l'International d'Adélaïde pour ce qui était alors son troisième titre en carrière sur le circuit de l'ATP.