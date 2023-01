Une première victoire pour Bianca Andreescu en 2023

Andreescu accusait un retard de 0-6, 2-5 avant d'effectuer une remontée remarquable pour l'emporter en 2 heures et 12 minutes. La Canadienne a ainsi porté à 3-0 sa fiche contre Muguruza.

J'ai vraiment changé mon plan de match en deuxième manche, a observé Andreescu. Je me suis dit de tout tenter et que ce qui devait arriver arrivera. J'ai envoyé plus de retours et plus de services en jeu. Je suis si fière d'avoir pu obtenir cette victoire. Je ne sais pas comment j'ai fait.

Muguruza avait l'air dans une forme exceptionnelle en première manche, réussissant huit coups gagnants contre deux et convertissant trois de ses cinq balles de bris sans elle-même en affronter une.

Andreescu a mieux amorcé la deuxième manche, mais Muguruza a pris une avance de 4-2 grâce à un coup droit gagnant et a ensuite fait 5-2. L'Espagnole a servi pour le match à 5-3, mais Andreescu a évité le danger avant de remporter le bris d'égalité grâce à un as.

La Canadienne a bien servi et a ensuite brisé sa rivale pour se donner une avance de 3-1 lors de la manche ultime.

Elle se mesurera maintenant à la quatrième tête de série, Veronika Kudermetova, ou à Amanda Anisimova.