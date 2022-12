Le soccer aux États-Unis doit presque tout à Pelé

Encore athlétique à 71 ans, Robert Bobby Smith reçoit l'AFP dans son centre de formation pour les joueurs de soccer en herbe, la Bob Smith Soccer Academy , dans son New Jersey natal, à 100 km au sud de New York.

Au bord de ses terrains en synthétique où s'entraînent des enfants, Smith contemple avec émotion une affiche géante d'une photo dédicacée — il ne sait plus de quel match du Cosmos de New York il s'agit, ni si c'était en 1976 ou 1977 — représentant Pelé en pleine détente verticale et lui, le défenseur, levant les bras au ciel comme pour célébrer un but.

Bobby Smith dans son Académie de soccer au New Jersey. Photo : afp via getty images / KENA BETANCUR

Smith, joueur professionnel à Philadelphie dans les années 1970, rejoint le Cosmos en 1976 pour 100 000 dollars. La légende brésilienne a signé un an plus tôt pour au moins dix fois plus, sortant d'une semi-retraite à 34 ans. Pelé va conduire le club new-yorkais, grâce à ses 31 buts en 56 matchs, au titre en 1977 dans la NASL, le championnat de soccer nord-américain de l'époque.

De dix ans son cadet, Smith est depuis enfant un fan absolu de Pelé : Je ne pouvais pas croire que j'allais maintenant jouer avec lui , souffle aujourd'hui en riant le septuagénaire.

Après le gardien américain Bob Rigby, recruté en même temps que Smith, Pelé attirera au Cosmos l'Italien Giorgio Chinaglia, le Kaiser allemand Franz Beckenbauer et le Brésilien Carlos Alberto.

Tous les jours, autour de lui, nous étions presque comme des petits gamins , raconte l'ancien joueur pro, ému aux larmes, devant un beau cliché du dernier match, fin 1977, de Pelé qui caresse affectueusement la joue d'un Smith aux anges.

Pelé (à droite) en compagnie de ses coéquipiers du Cosmos de New York en 1977. Photo : Getty Images / Evening Standard

Si chaleureux et humble , sachant mettre son égo de côté , Edson Arantes do Nascimento était un grand coéquipier qui se souciait de tous ses partenaires et, non, il n'était pas juste une grande vedette , balaie Smith en référence à l'impressionnant palmarès de Pelé, le seul joueur dans l'histoire à avoir remporté trois titres mondiaux (1958, 1962 et 1970).

Icône mondiale lorsqu'il raccroche les crampons en octobre 1977 lors d'un match amical entre le Cosmos et son ancien club brésilien du Santos au Giants Stadium de New York, l'éternel numéro 10 brésilien a eu aussi la plus grande influence pour l'essor aux États-Unis d'un soccer encore balbutiant dans les années 1970-1980, affirme Smith.

Le faire venir ici a apporté sans aucun doute une telle légitimité à ce sport. Les gens voulaient le voir. Il jouait à New York devant 70 000 personnes et a fait venir toutes ces vedettes , raconte Smith en allusion aux champions européens Johan Cruyff, Bobby Moore ou George Best, venus rejoindre le Championnat nord-américain.

Nous n'aurions pas eu de programme national sans Pelé ici. Nous aurions des années et des années de retard (...) C'est incroyable, c'est l'impact qu'il a eu. C'est tout , tranche Smith.

Les joueurs Franz Beckenbauer, Pelé, Giorgio Chinaglia et Romerito avant un match du Cosmos de New York. Photo : Getty Images / Bongarts

Le soccer aux États-Unis aurait-il besoin d'un nouveau Pelé, devant lequel Smith reste impressionné par ses qualités d' athlète et surtout par sa vision du jeu sur le terrain?

C'est important qu'un pays comme le nôtre développe ses propres joueurs américains. On a eu besoin de Beckenbauer, d'Alberto, de Best, mais nous sommes maintenant sur notre propre développement, notre équipe nationale a fait bien mieux lors de cette Coupe du monde au Qatar, répond l'ancien défenseur avec confiance, quatre ans avant le Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique.