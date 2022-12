Graham Ritchie 21e en ouverture du Tour de Ski, Antoine Cyr 32e

Il s'agit d'une première participation à la prestigieuse compétition pour le fondeur de 24 ans.

Après avoir obtenu les meilleurs résultats de sa carrière en sprint et en distance à la Coupe du monde avant la pause des Fêtes, Ritchie a obtenu le 14e meilleur temps de qualification (3 min 0 s 72/100) de l'épreuve de sprint libre.

L'Ontarien est le seul Canadien qui est parvenu à se tailler une place parmi les 30 premiers et ainsi se qualifier pour les éliminatoires.

Je suis content de ma journée. C'était une bonne qualification, mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts, et j'étais un peu fatigué en quart de finale. Je n'ai pas pu skier aussi fort que je l'aurais voulu (dans les éliminatoires) , a-t-il déclaré.

Au tour éliminatoire, Ritchie s'est retrouvé face à plusieurs des meilleurs sprinteurs du monde, mais il n'a pas réussi à trouver l'énergie qui lui aurait permis de se qualifier pour sa deuxième participation aux manches de sprint cette saison en Coupe du monde. Il s'est classé 5e de sa manche avec un chrono de 3:02,56 et a fini 21e au classement général.

« Je pense que je combats encore un petit rhume que j'ai eu pendant les vacances de Noël, donc je pense que la qualification m'a demandé beaucoup d'énergie aujourd'hui. Je me suis battu pour rester dans le coup pendant la manche. » — Une citation de Graham Ritchie

La médaille d’or est revenue au Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo (3:00,98), tandis que Federico Pellegrino (3:01,16) et Sindre Bjoernestad Skar (3:03,17) ont décroché l’argent et le bronze. Quadruple médaillé des Jeux olympiques de Pékin et champion en titre du Tour de ski, Klaebo compte désormais six podiums cette saison en Coupe du monde, dont cinq victoires.

Antoine Cyr Photo : Nordiq Canada

Le Québécois Antoine Cyr connaissait également un premier départ au Tour de ski. Avec un temps de (3:04,18), il a manqué les éliminatoires de moins d'une demi-seconde et a dû se contenter d'une 32e position. Son coéquipier Russell Kennedy (3:04,19) a vécu le même sort avec une 33e place.

De son côté, le Sherbrookois Olivier Léveillé (3:07,73) a pris le 55e rang.

Chez les femmes, c'est la Suisse Nadine Faehndrich (3:23,56) qui a pris la tête du sprint. La Suédoise Maja Dahlqvist (3:24,03) et la Norvégienne Lotta Weng (3:24,18) ont respectivement pris les 2e et 3e place.

Trois Canadiennes étaient également en action. Katherine Stewart-Jones (3:35,41) a été la meilleure en se classant 48e. Dahria Beatty (3:38,70) a fini 56e, tandis que la jeune Québécoise Liliane Gagnon (3:43,24) a terminé en 66e place.

La compétition reprendra dimanche avec la poursuite, style classique.