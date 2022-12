Départ difficile pour l’Allemagne et l’Espagne à la Coupe United

L'Allemagne de Zverev et l'Espagne de Nadal ont été dominées 2-0 respectivement par la Tchéquie et la Grande-Bretagne samedi, et sont en mauvaise posture pour leurs débuts à la Coupe United, nouvelle épreuve opposant des équipes mixtes et première compétition de la saison 2023 de tennis.

Pour son premier match en tournoi ATP depuis six mois et sa grave blessure à une cheville en demi-finale de Roland-Garros, l'ancien no 2 mondial allemand, actuellement no 12, est apparu diminué physiquement contre le Tchèque Jiri Lehecka (no 81), qui l'a dominé 6-4 et 6-2.

La Tchéquie a ensuite accru son avantage avec la victoire de Marie Bouzkova (no 24) contre Jule Niemeier (no 65) 6-2 et 7-5, prenant une option pour remporter la rencontre face à l'Allemagne lors du prochain match qui oppose dimanche Laura Siegemund (no 27) à Petra Kvitova (no 16).

Autre tête d'affiche du tournoi, l'Espagnol Rafael Nadal (no 2) s'est incliné pour la première fois de sa carrière contre le Britannique Cameron Norrie (no 14) en trois manches de 3-6, 6-3 et 6-4.

Ce n'est pas du tout désastreux a toutefois dédramatisé Rafa, déjà freiné par des pépins physiques lors de la seconde moitié de 2022.

Je peux et je dois faire mieux, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup joué jusque-là. Les Internationaux d'Australie ne commencent pas avant deux semaines , a poursuivi le joueur de 36 ans en listant ses axes de progression d'ici là.

Avec la victoire de Katie Swan (no 145) contre Nuria Parrizas Diaz (no 70), la Grande-Bretagne, qui a battu l'Australie 3-2 en début de tournoi, mène 2-0 contre l'Espagne dans le groupe D.

Dans le groupe B, la no 1 mondiale Iga Swiatek a permis à la Pologne d'égaliser à 1 partout en dominant largement la Kazakhe Yulia Putintseva 6-1 et 6-3.

La Coupe United oppose 18 nations qui sont réparties dans six groupes (deux groupes à Perth, deux à Sydney et deux à Brisbane) avec deux rencontres se déroulant chacune sur deux jours pour chaque équipe.

Une rencontre comprend quatre simples et un double mixte pour départager les deux équipes si elles sont à égalité après les simples.

À l'issue de cette phase de poules, les équipes en tête de leur groupe, établies dans la même ville, s'affrontent et les trois vainqueurs sont qualifiés pour les demi-finales. L'équipe non qualifiée qui présente le meilleur bilan en phase de poules complètera ce dernier carré.