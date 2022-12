Équipe Canada junior : le nom de Connor Bedard, déjà superstar, est sur toutes les lèvres

La réponse est unanime lorsqu’on pose la question aux partisans canadiens à Halifax.

Connor Bedard, le meilleur joueur que j’ai vu de ma vie!

Bedard, son tir est magnifique.

Je suis en amour avec Connor Bedard!

Et avec raison. L'attaquant de 17 ans s’amuse à en mettre plein la vue au Championnat mondial junior de hockey.

Après une soirée de 7 points face à l'Allemagne, il n'est pas resté sur sa faim contre l’Autriche avec une performance de 6 points dans une victoire de 11 à 0 de l'unifolié.

Connor Bedard tente de déjouer deux défenseurs lors du match entre le Canada et l'Autriche. Photo : The Canadian Press / Darren Calabrese

Le Vancouvérois a maintenant une récolte de 27 points avec l'équipe canadienne junior, quatre de moins que le record canadien de 31 détenu par Eric Lindros.

Avec ses deux buts face à l'Autriche, Bedard a égalé le record canadien pour le nombre de buts au Championnat mondial junior. Il partage le record avec Jordan Eberle, un ancien des Pats de Regina, l’équipe junior de Connor Bedard.

Je n’y pense pas trop, mais c’est cool , avoue Bedard, avec la plus grande humilité.

Joshua Roy célèbre la victoire du Canada face à l'Autriche avec ses coéquipiers Connor Bedard et Benjamin Gaudreau. Photo : The Canadian Press / Darren Calabrese

Son compagnon de trio lors des derniers matchs, Joshua Roy, reste parfois bouche-bée après les actions de son cadet.

Son premier but, je l’ai vu rentrer et je n’en croyais pas mes yeux. Il fait des choses que personne d'autre n'est capable de faire , affirme celui qui a 5 points en 3 matchs.

« Je fais juste apprécier, honnêtement, à chaque fois qu’il fait quelque chose, moi et Joshua on se regarde et on sourit! » — Une citation de Nathan Gaucher, attaquant, Équipe Canada junior

L'entraîneur-adjoint de l’équipe canadienne, Stéphane Julien, affirme que les partisans n’ont pas encore vu le meilleur de la pépite canadienne.

Il possède un tir incroyable avec une vision du jeu, aussi, en zone offensive. L'avantage numérique, ça passe pour lui. Il trouve toujours les bonnes solutions , décrit Stéphane Julien.

Les joueurs de la LHJMQ se distinguent

Tous les joueurs de la LHJMQ ont trouvé le fond du filet jeudi contre l’Autriche. Joshua Roy et Nathan Gaucher ont ajouté à leur récolte lors du tournoi, alors que Zach Dean et Tyson Hinds ont marqué leurs premiers buts.

C’est sûr, c’est excitant, mais un but à 11-0, ce n'est pas ce qui va faire la différence. Il y en a plusieurs qui ne me voyaient pas faire l’équipe. C'est pas le but le plus important, mais c’est nice , affirme Hinds, un défenseur originaire de Gatineau.

Tyson Hinds lutte pour la rondelle lors d'un match préparatoire du Canada face à la Suisse. Photo : The Canadian Press / Ron Ward

Les coéquipiers québécois de Tyson Hinds étaient ravis de le voir souriant après avoir battu Benedikt Oschgan qui a fait face à 46 tirs canadiens.

Tyson est respecté par tous les gars dans la chambre et c’est probablement mon meilleur chum. Quand je l’ai vu scorer, j’étais content pour lui! , s’exclame son coéquipier avec le Phoenix de Sherbrooke, Joshua Roy.

Un dernier match de la ronde préliminaire attend les Canadiens. Ils affronteront la Suède la fin du jour de l’An, dans un duel qui pourrait s’avérer déterminant dans le groupe A.

Advenant une victoire de la Tchéquie face à l’Allemagne le 31 décembre, le Canada ne pourra qu'espérer une deuxième place.

L'équipe canadienne se prépare pour un dernier défi face à la Suède pour compléter la ronde préliminaire. Photo : The Canadian Press / Darren Calabrese

Quelques changements seront de mise, surtout en début de match. Le Canada n’avait qu’un seul tir au but dans les 13 premières minutes face à l’Autriche.

Faut vraiment jouer notre style de jeu, faut pas s’adapter aux autres. On va affronter des meilleures équipes plus le tournoi va avancer, donc ça sera important , avance Nathan Gaucher.

La ronde préliminaire se conclut samedi à Halifax et Moncton. La finale du Championnat mondial junior aura lieu le 6 janvier au Centre ScotiaBank, à Halifax.