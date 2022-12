Quand Pelé était de passage à Montréal

C’était le 30 juin 1971, alors qu’il était au paroxysme de sa popularité, quelques mois après avoir aidé le Brésil à remporter un troisième titre mondial, au Mexique. On estime alors qu'il est l'athlète le mieux payé au monde, touchant approximativement 400 000 $ par année en salaire et boni .

Il a accompagné son club, le Santos FC, pour venir disputer un match amical contre Bologne. Son arrivée a été soulignée en grand par les journaux de l’époque, comme le démontrent ces archives tirées de La Presse et Montréal-Matin.

Un article du Montréal-Matin du 1er juillet 1971. Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (La Presse)

En fait, le roi Pelé est à 32 ans le joueur de soccer le plus prestigieux de toute l’histoire ancienne et contemporaine du sport le plus populaire au monde, sauf au Québec, mais des milliers de spectateurs seront au rendez-vous , annonce le journaliste Claude Robert de La Presse, à l’époque. Du lot, 8000 jeunes qui avaient obtenu des billets de faveur.

Un article du 30 juin 1971 du Montréal-Matin. Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Montréal-Matin)

C’est finalement plus de 29 000 spectateurs qui se sont entassés au défunt Autostade, alors le domicile des Alouettes de Montréal et qui était situé près du Bassin Peel.

Une assistance record pour un match de soccer à Montréal, à cette époque.

Un article du Montréal-Matin du 1er juillet 1971 Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Montréal-Matin)

Le roi Pelé n’a pas déçu ses admirateurs , titre Paul-Emile Prince dans le Montréal-Matin du 1er juillet 1971, au lendemain de ce grand rendez-vous. La rencontre s’est terminée 1-0 en faveur du club brésilien, grâce à un but du célèbre numéro 10.

Si Pelé ne semble pas avoir la fougue d’un Maurice Richard, il y supplée par une habileté au-dessus de la moyenne et comme lui, il sait se placer au bon endroit et tirer rapidement avec précision , écrit le journaliste.

Un article du Montréal-Matin le 1er juillet 1971. Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Montréal-Matin)

Un peu moins d’une semaine auparavant, Pelé avait aussi attiré les foules à Toronto, lors d’un premier match face à la formation italienne. Santos FC avait gagné là aussi, 2-1 contre Bologne.

La confrontation a été présentée à guichets fermés, au Varsity Stadium, devant presque 30 000 personnes, incluant le premier ministre de l’époque, Pierre Elliott Trudeau.

Le New York Times rapporte que 4000 spectateurs avaient escaladé un mur, pour ne pas rater cette chance unique de voir Pelé en action.

Pelé sur la rue Front, à Toronto le 22 juin 1971 Photo : Spremo, Boris (Courtoisie Bibliothèque publique de Toronto)

Son bref passage avec le Cosmos de New York, dans la Ligue nord-américaine de soccer, lui donnera la chance de revenir à quelques occasions au Canada, à Toronto et Vancouver.

Le Canadien Bob Lenarduzzi l'a affronté sur le terrain de l'Empire Stadium, à Vancouver. Il croit que ce match a grandement aidé à populariser le soccer dans la ville. Sa visite, couronnée de succès, a même contribué à la naissance des Whitecaps de Vancouver  (Nouvelle fenêtre) , club de la Major League Soccer, a-t-il dit en entrevue à RCI.