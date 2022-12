L’année 2022 a été marquée par les gestes disgracieux envers les arbitres

Chassez le naturel, il revient au galop. Après trois saisons passées sous le joug de la pandémie et des mesures sanitaires, les sports mineurs ont pu reprendre leurs activités normales en 2022, au plaisir de jeunes et moins jeunes. Mais le retour des compétitions s'est accompagné d'une recrudescence des gestes disgracieux, et ce, en pleine pénurie d'officiels.