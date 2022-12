Les hommages à Pelé se multiplient

Après l'Espagne, un hommage sera rendu à Pelé avant les rencontres des championnats de France, d'Angleterre et d'Italie, ont annoncé vendredi ces ligues au lendemain de la mort du « Roi » brésilien.

Pour les 17e journées de Ligue 1 et de Ligue 2, dès vendredi pour la L2, une minute d'applaudissement sera consacrée à la légende du soccer avant les coups d'envoi des rencontres.

Une photo de Pelé avec le trophée de la Coupe du monde remporté par le Brésil en 1970 (avec trois victoires) sera diffusée sur les écrans, a précisé la Ligue de football professionnel (LFP).

En Espagne, la Liga a annoncé dès jeudi soir au travers d'un communiqué qu'une minute de silence allait être observée avant chaque match de la 15e journée de championnat, de jeudi à samedi soir.

Jeudi soir, l'Atlético Madrid et Elche ont ainsi été les premiers à respecter cette mesure et les joueurs se sont placés autour du rond central avant le coup d'envoi. Antoine Griezmann et ses coéquipiers ont par ailleurs disputé la partie avec un brassard noir autour du biceps en hommage à Pelé.

Le joueur de l'Atletico, Antoine Griezmann porte un brassard noir en hommage à Pelé. Photo : Getty Images / Denis Doyle

En Angleterre, la Premier League a également annoncé une minute d'applaudissements avant les matchs de la 18e journée, qui débute vendredi avec Liverpool-Leicester et West Ham-Brentford.

Les joueurs et les arbitres porteront un brassard noir et une photo de Pelé sera diffusée sur les écrans des stades.

Il s'agira de la photo en noir et blanc prise avec le club de Santos, sur laquelle il sourit et porte un collier avec une croix, a indiqué le service de presse de la Premier League à l'AFP. Cette photo avait été prise avant la demi-finale du tournoi de Paris disputée contre le Racing Club de France, au Parc des Princes, le 13 juin 1961.

En Italie, une minute de silence sera observée dans les stades lors de la prochaine journée de Série A disputée le 4 janvier, a annoncé vendredi la fédération italienne de soccer (FIGC) dans un communiqué.

Les joueurs du Western United en Ligue A rendent hommage à Pelé avant un match. Photo : Getty Images / Morgan Hancock

Selon l'entraîneur espagnol du club d'Arsenal Mikel Arteta, Pelé a changé la dimension du football mondial, car il pouvait tout faire.

Son homologue de Tottenham, l'Italien Antonio Conte s'est souvenu de sa découverte du Brésilien.

La première personne qui m'a parlé de Pelé était mon père. Il était fou de Pelé, qu'il voyait comme le meilleur joueur du monde, et il en parlait souvent. Ce qu'il faisait avec le ballon dans certaines situations était incroyable , a-t-il ajouté.

Pour l'ancien joueur de Manchester United Denis Law, Pelé était un footballeur incroyable, il avait du style, de la grâce, du flair et rendait tout facile (...) Plus que tout, c'était un homme bien, avec une grande aura et un sourire fantastique.

Pelé, vainqueur de trois Coupes du monde, est décédé jeudi à l'âge de 82 ans.

Sa disparition a suscité une vague d'émotions et d'hommages à travers le monde tandis que le Brésil a entamé un deuil national de trois jours.