Le surréalisme de cette année sportive m’a solidement heurté pour la première fois à la fin avril quand le Canadien a conclu sa pire saison depuis le début de l’ère des six équipes, en 1942, sous une tonitruante ovation de ses partisans.

C’était le 29 avril. Le CH occupait le 32e et dernier rang de la LNH et l’équipe tentait de remporter une… 22e victoire à son 82e et ultime match de la campagne. Le moment s’annonçait tout de même solennel puisque Carey Price se préparait à disputer le dernier match de sa carrière.

Cette soirée s’est toutefois avérée une sorte de parodie. Les Panthers de la Floride, qui croyaient se préparer pour un long périple éliminatoire, avaient donné congé à leurs deux meilleurs défenseurs ainsi qu’à leurs six meilleurs attaquants. Les autres joueurs des Panthers ont quant à eux à peine fait acte de présence.

Résultat : le CH l’a facilement emporté par la marque de 10-2 devant une foule debout, en extase, qui semblait réellement croire au spectacle. Et Price, visiblement nostalgique, a passé la soirée à faire des coucous à ses enfants postés derrière la baie vitrée.

Ce soir-là, un partisan ayant passé les 25 dernières années sur une île déserte aurait eu énormément de difficulté à saisir ce qui se passait. Et il aurait probablement fait une crise d’apoplexie, en octobre, en constatant que la Sainte-Flanelle était désormais ornée du vulgaire logo d’une banque. Ou en apprenant qu’on avait troqué le mythique chandail rouge pour un bleu poudre, histoire de stimuler les ventes de la boutique de souvenirs.

Au bout du compte, Kent Hughes et Jeff Gorton ont certainement compris qu’ils sont en face d’une véritable page blanche. Il n’y a pas de pression. Il n’y a plus grand-chose, en fait. Et ils jouissent de toute la latitude et de tout le temps nécessaires pour tenter de reconstruire cette équipe.

Imaginez ensuite la réaction dudit naufragé quand on lui aurait raconté des événements comme la disparition de Peng Shuai, la mort du projet visant à simultanément installer une équipe du baseball majeur à Montréal et à Tampa, le rapport sur l’avenir du hockey commandé par le premier ministre Legault ou le fait que le CH soit désormais dirigé par deux hommes de hockey parce que le règne du DG précédent a convaincu le propriétaire que ce poste était trop exigeant pour une seule tête.

Une vieille rubrique du magazine Sports Illustrated dirait que ces signes sont tous annonciateurs de l’apocalypse.

***

Quelques jours après le dernier match du CH, à leur grande stupeur, les Canadiens ont aussi découvert que Hockey Canada, l’une des fédérations sportives les plus admirées au pays, était profondément dysfonctionnelle.

Les dirigeants de Hockey Canada ne sont sont pas contentés de conclure une entente hors cour, assortie d’une clause de confidentialité, qui a eu pour effet de protéger huit hockeyeurs juniors ayant commis un présumé viol collectif en 2018.

Ils ont défendu cette décision bec et ongles en rabrouant les médias, en mentant sur les démarches de la présumée victime auprès de la police, en embauchant une firme de relations publiques et même en défiant le parlement. Et tout cela, en faisant fi des commanditaires nationaux qui fuyaient le bateau.

Malgré l’arrivée d’un nouveau conseil d’administration et la nomination éventuelle d’une nouvelle équipe de direction à Hockey Canada, cette histoire fera encore couler beaucoup d’encre en 2023.

Étrangement, l’enquête initiale de la police de London, ainsi qu’une enquête commandée par Hockey Canada à un cabinet d’avocats n’avaient rien donné en 2018. Toutefois, les récentes révélations du Globe and Mail et de TSN laissent croire que les deuxièmes enquêtes de la police et de la fédération mèneront cette fois à des accusations et à des sanctions.

Si cela devait s’avérer, quand la poussière sera retombée, il faudra se demander pourquoi les premières enquêtes n’avaient mené à rien, alors que les deuxièmes semblent avoir été menées beaucoup plus sérieusement.

***

En 2022, les belles vitrines qu’offre le sport sont demeurées très populaires auprès des dirigeants de pays totalitaires.

La Chine a présenté les Jeux d’hiver en soumettant ses visiteurs à des règles sanitaires paranoïaques. Le pays hôte a aussi réservé une place d’honneur à Vladimir Poutine lors des cérémonies d’ouverture, alors que tout le monde savait qu’il s’apprêtait à envahir l’Ukraine.

Après quelques mois de cette guerre particulièrement sale, Thomas Bach, toujours très accommodant et servile lorsqu’il s’agit des Russes, s’est déjà senti suffisamment à l’aise pour faire la promotion du retour de la Russie dans le giron olympique.

Le Qatar, à la suite d’une gigantesque opération de corruption, a présenté la Coupe du monde de soccer en décembre. Le commanditaire majeur Budweiser, qui a été effacé de l’espace public qatari quelques heures avant le début du tournoi, s’en souviendra longtemps.

Le jeu époustouflant de Lionel Messi et de Kylian Mbappé a toutefois offert au régime qatari toute la visibilité qu’il souhaitait.

Par ailleurs, il ne faut rappeler qu’au printemps, l’Arabie saoudite a puisé dans les quelque 600 milliards de son fonds d’investissement pour lancer un nouveau championnat de golf professionnel, qui porte le nom de LIV, dans le but de concurrencer la PGA.

Pour les convaincre de faire le saut, les Saoudiens ont versé des sommes de 125 à 200 millions de dollars à de nombreux joueurs comme Dustin Johnson et Phil Mickelson. Et ce, avant même qu’ils aient cogné une seule balle.

De deux choses l’une : ou bien ces contrats astronomiques démontrent que les Saoudiens adorent le golf, ou bien ils révèlent simplement jusqu’où ils sont prêts à aller pour redorer leur image.

***

L’année 2022 nous a aussi rappelé que même les immortels finissent par tirer leur révérence. Nous avons perdu quelques héros plus grands que nature.

Les Brésiliens, qui viennent d’apprendre le décès de Pelé, entreprennent un grand deuil national.

Cet événement nous rappelle la vive émotion qui a étreint les Québécois quand Guy Lafleur nous a quittés en avril dernier.

Les dizaines de milliers de témoignages et de photos d’admirateurs de Lafleur qui ont spontanément inondé les réseaux sociaux ont démontré à quel point le Démon blond avait transcendé son sport et s’était imprégné dans le cœur et l’imaginaire de son peuple.

Ça faisait longtemps que les Québécois n’avaient pas été aussi unis que durant cette grande peine collective.

***

À travers tout cela, il y a aussi eu d’extraordinaires moments sportifs.

La finale d’anthologie qui a opposé la France à l’Argentine à la Coupe du monde marquera longtemps les esprits.

Le défenseur Cale Makar a remporté le trophée Norris et le trophée Conn-Smythe, en plus de mener l’Avalanche du Colorado à la conquête de la Coupe Stanley.

L’équipe canadienne de hockey féminin qui a remporté l’or à Pékin était la plus dominante de l’histoire. Et l’attaquante Sarah Nurse a inscrit un record olympique en inscrivant 18 points durant ce tournoi.

À 19 ans, l’Espagnol Carlos Alcaraz a remporté les Internationaux des États-Unis, en plus de devenir le plus jeune joueur de l’histoire à accéder au 1er rang du classement de l’ATP.

Félix-Auger Aliassime a terminé la saison au 6e échelon mondial. Il a mené le Canada à sa toute première conquête de la Coupe Davis, ainsi qu’à la conquête de la Coupe ATP, en plus de remporter quatre titres. FAA a aussi disposé d’Alcaraz les deux fois où leurs routes se sont croisées cette année. Ça promet pour la suite.

***

Il y a toutefois des traditions qui semblent quasi-immuables et qui se sont perpétuées en 2022.

Ainsi, même après de très longues années passées sur une île déserte, un rescapé ne serait pas dépaysé d’apprendre que les Maple Leafs ont encore été éliminés au premier tour des séries et que Gary Bettman a eu droit, une fois de plus, à un sincère concert de huées lors du repêchage tenu à Montréal au début de l’été.

Juste pour voir si ça se reproduira, on ne peut qu’avoir hâte à 2023!