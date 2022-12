Kylian Mbappe ne prend pas ombrage des agissements argentins

Associated Press

Kylian Mbappe ne pense déjà plus aux gestes disgracieux des joueurs argentins après la finale de la Coupe du monde. Du moins, c'est ce qu'il dit. Il se concentre sur son retour avec le Paris Saint-Germain.

Le gardien Emiliano Martinez a été très critiqué en France pour ses frasques d'après match, de la célébration de remise des trophées au défilé en autocar vers Buenos Aires en passant par les chants dans le vestiaire après la finale.

Ça ne me cause aucun problème, a dit Kylian Mbappe. Il ne faut pas perdre d'énergie sur des choses aussi futiles. Le plus important est que je revienne fort avec mon club.

Emiliano Martinez reçoit le trophée du meilleur gardien de la Coupe du monde de 2022 Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Mbappe est le deuxième joueur de l'histoire de la Coupe du monde à réussir un tour du chapeau en finale. Mais la défaite lui a fait mal.

Je ne pense que j'arriverai à digérer cette défaite, concède-t-il. Mais comme je l'ai dit à mes coéquipiers, le Paris SG n'a pas à en payer le prix. Je tente de revenir au jeu avec le plus d'énergie positive possible.

Avec Mbappe dans l'alignement, le Paris SG a remporté son match contre Strasbourg, 2 à 1. Il a marqué sur un tir de pénalité.

Je n'ai pas disputé un grand match, a-t-il admis, mais je me suis donné, j'ai poussé. Ce n'est pas le même niveau d'émotion. Le Paris SG, ce n'est pas l'équipe de France, mais je sais faire la part des choses, et je ferai tout pour rapporter des trophées à mon club.

Lionel Messi reçoit l'accolade de Kylian Mbappé. Photo : Getty Images / Alexander Hassenstein

Mbappe dit avoir hâte de retrouver son coéquipier du Paris SG Lionel Messi sur le terrain.

Quand il reviendra, on recommencera à marquer des buts , a dit le joueur français.

Lionel Messi devrait retrouver le club parisien au début janvier.