La Presse canadienne souligne la grande année de Félix Auger-Aliassime

Auger-Aliassime est ainsi le troisième joueur de tennis de l'histoire à recevoir ce prix qui est remis annuellement depuis 1932, après Milos Raonic (2013 et 2014) et Denis Shapovalov (2017). De plus, il succède au spécialiste du décathlon Damian Warner, lauréat du trophée en 2021.

Auger-Aliassime, qui est âgé de 22 ans, est passé du 11e rang mondial au début de 2022 au 6e à la fin de l'année, un sommet personnel en carrière. Pour y parvenir, il a dû remporter ses quatre premiers titres de sa carrière, dont trois consécutifs au cours d'une séquence irrésistible de 16 victoires cet automne – à Florence, Anvers et Bâle.

Ç'a été une année formidable; j'ai réussi à accomplir tous les objectifs que je m'étais fixés, et encore plus. J'avais déjà réalisé de belles performances à la moitié de l'année, mais de finir l'année au Masters de Turin, de gagner la Coupe Davis... Tout, cette année, je suis content de mon évolution en tant que personne, et en tant que joueur. Ç'a été une superbe année, donc de recevoir ce prix – une reconnaissance du public et des médias canadiens –, c'est tout un honneur. Ça fait vraiment plaisir , a déclaré Auger-Aliassime, après un entraînement en marge de la World Tennis League, à Dubaï.

Sa conquête du titre à Rotterdam lui a aussi permis de mettre un terme à une série de huit revers en autant de matchs de championnat en carrière sur le circuit de l'ATP.

Le tennisman de 6 pi 4 po (1,93 m) et 194 lb (89 kg) aurait pu étoffer davantage son impressionnante récolte de 2022, puisqu'il fut également finaliste au tournoi de Marseille plus tôt cette saison et qu'il a atteint les quarts de finale des Internationaux d'Australie pour une troisième saison de suite.

Il a d'ailleurs dominé le circuit de l'ATP au chapitre des victoires sur le dur (45) et des victoires en salle (31) en 2022, disposant au passage du no 1 mondial Carlos Alcaraz et des ex-nos 1 mondiaux Novak Djokovic, Andy Murray et Rafael Nadal.

Le Québécois a aussi laissé sa marque dans les compétitions par équipe.

L'équipe canadienne célèbre après sa victoire en Coupe Davis à Malaga. Photo : Getty Images / Fran Santiago

En plus d'avoir contribué aux victoires de ses équipes à la Coupe ATP et à la Coupe Laver, il a permis au Canada de remporter la Coupe Davis pour la première fois de son histoire le mois dernier. Le pays est du même coup devenu le 16e de l'histoire à remporter les grands honneurs de la compétition la plus prestigieuse dans le monde du tennis par équipe.

Une progression si fulgurante que le chef de la performance chez Tennis Canada, Guillaume Marx, a déclaré lors du traditionnel bilan de fin d'année de son organisation ce mois-ci qu'il (Auger-Aliassime) suit son chemin, je pense, pour remporter un titre du grand chelem d'ici les deux prochaines années .

Félix mérite absolument ce prestigieux titre (le prix Lionel-Conacher). (...) C'est un joueur de tennis incroyable, mais aussi une personne extraordinaire. Nous sommes fiers de ses exploits cette année et sommes confiants que ses performances sur le terrain comme à l'extérieur de celui-ci inspireront les prochaines générations de joueurs de tennis canadiens , a renchéri le président et directeur des opérations de Tennis Canada, Michael Downey.

Auger-Aliassime a ainsi reçu 20 des 48 votes au scrutin mené auprès des directeurs, journalistes et commentateurs sportifs du pays. Et pour eux, l'obtention du prix Lionel-Conacher ne laissait aucun doute.

Jamais un joueur de tennis canadien n'a connu une année à la mesure de celle que vient de terminer Auger-Aliassime. Il a été dominant en fin d'année , a déclaré le directeur de la rédaction et des nouveaux médias de l'Acadie Nouvelle, Gaétan Chiasson.

L'ascension de Félix dans l'univers du tennis professionnel ces derniers mois n'a jamais été égalée par un autre Canadien auparavant , a renchéri le chef de section pour les sports du Toronto Sun Paul Ferguson.

Le joueur de soccer étoile du Bayern de Munich Alphonso Davies, qui s'est également illustré en devenant le premier buteur de l'histoire du Canada à la Coupe du monde plus tôt ce mois-ci, a terminé au 2e rang du scrutin avec 10 voix, suivi du défenseur étoile de l'Avalanche du Colorado et membre de la dernière équipe championne de la Coupe Stanley, Cale Makar, avec sept.

Le choix d'Auger-Aliassime permet au Québec de faire une razzia des honneurs individuels décernés par La Presse canadienne. Mercredi, la capitaine d'Équipe Canada, la hockeyeuse Marie-Philip Poulin, a remporté le prix de l'athlète canadienne féminine par excellence.

L'équipe de l'année sera dévoilée vendredi.