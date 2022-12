Novak Djokovic garde un goût amer de son expulsion, mais a tourné la page

Novak Djokovic a souligné qu'il ne pourrait sans doute jamais oublier l'épisode de son expulsion d'Australie il y a un an, mais a exprimé sa volonté « d'aller de l'avant » au moment de débuter sa saison 2023.

Djokovic est arrivé mardi à Adelaïde, où il doit disputer son premier tournoi de l'année avant les Internationaux d'Australie.

Il s'agit de la première visite du Serbe sur le grand continent depuis son expulsion en janvier en raison de sa non-vaccination contre la COVID , au terme d'un feuilleton politico-judiciaire. Sa dérogation avait été jugée injustifiée par les autorités australiennes.

Cet épisode lui avait valu d'être expulsé du pays après un séjour dans un centre de rétention, des critiques de la classe politique locale et un recours en justice.

Cela fait partie des choses qui ne vous lâchent pas, qui restent en vous pour, je suppose, le restant de vos jours , a admis le joueur de 35 ans, en marge d'une session d'entraînement à Adelaïde.

Comme je l'ai dit, je n'avais jamais connu une chose pareille, et j'espère ne plus jamais y être confronté , a-t-il ajouté.

Novak Djokovic au moment de son expulsion d'Australie Photo : Associated Press / James Ross

Djokovic avait également écopé d'une interdiction de territoire de trois ans, mais cette mesure a été levée à la faveur d'un changement de gouvernement en Australie dans le courant de l'année.

Djokovic veut aller de l'avant , en relevant notamment le bon accueil qui lui avait été fait jusque-là.

Cela fait seulement deux jours que je suis ici, mais (...) tout le monde a été extrêmement gentil avec moi , a-t-il relevé.

Je me suis toujours senti très bien en Australie, j'ai toujours joué mon meilleur tennis et j'y ai été beaucoup soutenu , a ajouté le Serbe, qui a déjà remporté à neuf reprises les Internationaux d'Australie.

Le Serbe a terminé l'année 2022 à la cinquième place mondiale, après une saison tronquée en raison de son statut de non-vacciné.

Il y a de nouveaux gars sur le circuit, il y a eu une sorte de changement générationnel, mais vous savez, parmi les plus vieux, (Rafael) Nadal et moi, on est encore solide , a-t-il prévenu.

Des bourses record

La dotation globale des Internationaux d'Australie, premier grand chelem de la saison qui débute le 16 janvier à Melbourne, est en hausse de 3,4%, révèlent les organisateurs.

Les gagnants des titres dames et messieurs, en simples, remporteront chacun 2,7 millions de dollars canadiens et les sommes reçus par les joueurs éliminés lors des tours précédents sont aussi en augmentation.

Pour une élimination au premier tour, la somme reçue sera de 97,460 $ CAN (en hausse de 3,2%).

Le directeur du tournoi, Craig Tiley, a précisé que l'ensemble des dotations pour les tournois disputés pendant l'été australien va dépasser pour la première fois les 100 millions de dollars australiens, soit l'équivalent de 91,7 millions $ CAN.

Il est essentiel d'être en mesure d'offrir les meilleures occasions pour assurer le succès de ces tournois et nous assurer que les meilleurs joueurs soient récompensés comme il se doit , a-t-il expliqué.

Rafael Nadal à Sydney

Rafael Nadal à l'entraînement Photo : Getty Images / Mark Evans

Pendant que Djokovic se prépare à Adélaïde, Rafael Nadal s'entraîne à Sydney et participe à la première édition de la United Cup, compétition mixte par pays.

Jeudi, les États-Unis, pays favori no 3, ont pris une avance de 2 à 0 sur la République tchèque.

La Grèce, pays favori no 1, a elle aussi pris une avance de 2 à 0 dans sa confrontation contre la Bulgarie.

La Pologne, pays favori no 2 du tournoi, commencera son tournoi samedi contre le Kazakhstan, alors que Nadal et l'Espagne entreront en scène samedi contre la Grande-Bretagne.

Au total, 18 pays participent à ce nouveau tournoi, mais pas le Canada.