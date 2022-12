Marco Odermatt remporte le super-G de Bormio, James Crawford 6e

Il a été un véritable funambule comme à son habitude sur la Stelvio, mais sur le revêtement ultra glacé de la piste, il a su comme personne tailler des courbes folles, faisant fi du danger permanent, pour coller une claque à la concurrence, en 1 min 29 s 27/100.

Seul un Vincent Kriechmayr en pleine forme, champion du monde en titre et vainqueur de la descente mercredi, a résisté à moins d'une seconde.

Odermatt a devancé Kriechmayr de 64 centièmes de seconde et son compatriote Loïc Meillard, de (+1,22).

J'ai fait une course parfaite, c'était tellement dur, avec des virages compliqués. Il fallait être tactique , a-t-il confirmé.

Même le roi des lieux, l'Italien Dominik Paris (sept victoires sur la Stelvio) a abandonné le combat en pleine piste.

C'était la cinquième victoire cette saison d'Odermatt, âgé de 25 ans, la 16e de sa carrière en Coupe du monde.

Sept skieurs seulement sont restés à moins de deux secondes d'Odermatt, un énorme gouffre, et rare, à ce niveau.

James Crawford dans le super-G de Bormio Photo : Getty Images / Francis Bompard/Agence Zoom

Parmi eux, le Canadien James Crawford. Après sa deuxième place de la veille dans la descente, le Torontois a cette fois terminé au 6e rang grâce à un chrono de 1:30,78.

Encore une fois, deux autres Canadiens ont fini dans le top 20 : Riley Seger a fini 15e (+2,73) et Jeffrey Read 17e (+2,77).

Broderick Thompson a fini 33e (+4,17) devant Cameron Alexander (+4,19). Brodie Seger a terminé au 38e rang (+4,49).

Marco Odermatt, vainqueur du gros globe de cristal au printemps, prend ses distances au classement général avec 329 points d'avance sur le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, seulement 8e jeudi.

Mayer range ses skis

Juste avant la course, le champion olympique en titre du super-G, l'Autrichien Matthias Mayer âgé de 32 ans, a surpris tout le monde en annonçant sa retraite.

Matthias Mayer est champion olympique de super-G Photo : Associated Press / Luca Bruno

Mayer quitte donc le circuit en pleine saison après avoir bien rempli son palmarès en 12 ans de carrière.

Il compte quatre médailles olympiques dont trois titres (or du super-G en 2018 et 2022, or de la descente en 2014, bronze de la descente en 2022), ainsi que 45 podiums dont 11 victoires en Coupe du monde.