Jonathan David lorgne la Premier League anglaise

C'est David lui-même qui a révélé ses intentions au quotidien français La Voix du Nord, plus tôt cette semaine.

La Premier League est le meilleur championnat du monde et je pense que chaque joueur voudrait y jouer un jour, a indiqué David. En Angleterre, quand je regarde les matchs, tous les stades sont remplis à chaque fois. Comme joueur, ça te motive encore plus. Je ne sais pas si j’y jouerai, mais je pense que c’est possible, très possible. Je ne pense pas que je puisse me retrouver autre part qu’en Premier League.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec Lille, où il évolue depuis 2020, Jonathan David jouera vraisemblablement ses derniers matchs en France ce printemps, à en croire Paulo Fonseca, son entraîneur avec le club du nord de la France.

Ça va être compliqué de garder Jonathan David la saison prochaine, car il n’y a pas beaucoup de buteur comme lui en Europe et il n’a que 22 ans , a déclaré Fonseca au même quotidien. Je crois que les plus gros clubs anglais vont tenter de l’acheter.

Par le passé, des cadors comme Arsenal et Liverpool ont manifesté un intérêt pour l'attaquant canadien. Cette saison, Manchester United, Chelsea et Tottenham, en cas de départ d'Harry Kane, annoncé au Bayern de Munich, s'ajoutent au lot des prétendants.

S'il est difficile de chiffrer le montant probable de son transfert, tout indique qu'il deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire de Lille, surtout si David parvient à atteindre son dernier objectif avant son départ : devenir le meilleur buteur de l'histoire du club, devant le Belge Eden Hazard, auteur de 50 buts avec le LOSC .

Je sais qu’Eden Hazard a marqué 50 buts. Je ne suis pas très loin [NDLR: 41 buts], alors c’est quelque chose que j’ai envie de battre, c’est sûr. Être meilleur buteur d’un club, c’est toujours quelque chose de bien. Tu restes dans l’histoire , a expliqué David.

Alphonso Davies au Real Madrid?

De son côté, l'autre grande vedette canadienne du soccer masculin, Alphonso Davies, intéresserait nul autre que le Real Madrid, souvent considéré comme plus grand club du monde.

Selon le quotidien espagnol AS, le Real Madrid se préparerait à faire une offre pour le latéral gauche du Bayern de Munich à l'été 2024, quand il ne restera plus qu'une seule année de contrat à Davies.

Alphonso Davies. Photo : Getty Images / Alexander Hassenstein

Arrivé en Bavière en 2019, le site spécialisé Transfermarkt évalue la valeur de Davies à 70 millions d'euro, faisant de lui le sixième joueur le plus cher du championnat allemand.

En 5 saisons avec le Bayern de Munich, Davies a remporté 4 championnats de Bundesliga, mais surtout la Ligue des champions, en 2020, trophée récompensant la meilleur équipe européenne au terme d'un tournoi s'échelonnant sur toute l'année.