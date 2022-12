La légendaire golfeuse Kathy Whitworth est décédée

Kathy est décédée subitement samedi soir pendant qu’elle réveillonnait à la veille de Noël avec ses proches, a déclaré sa compagne de longue date, Bettye Odle, dans un communiqué publié sur le site de la LPGA. Kathy a quitté notre monde comme elle a vécu sa vie : en nous apportant de l’affection, des rires et de nouveaux souvenirs.

Le monde du golf et le monde en général a perdu une de ses dames les plus extraordinaires avec le décès de Kathy Whitworth, a déploré la commissaire de la LPGA, Mollie Marcoux Samaan. Kathy était une véritable championne sur les parcours de golf et dans la vie. Pendant les quelques moments que j’ai pu partager avec elle, j’ai été soufflée par sa personne et par sa vision du golf et de la vie.

Kathy Whitworth avait fait preuve d’une belle longévité en remportant au moins un titre sur le circuit de la LPGA pendant 17 années de suite, de son premier, le 8 juillet 1962, à son 80e, le 10 septembre 1978. Elle en avait gagné encore huit autres ensuite, dont le dernier, le 12 mai 1985, à l’âge de 51 ans.