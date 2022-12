Le mondial junior dans l’ombre des scandales de Hockey Canada

La fédération sportive nationale a été plongée dans la controverse en mai dernier, quand le journaliste Rick Westhead du réseau TSN a dévoilé un règlement à l’amiable avec une femme qui aurait été agressée sexuellement par des membres de l’équipe nationale junior de 2018.

En juillet, la Police de Halifax a commencé une nouvelle enquête sur des membres de l’équipe de 2003, qui auraient agressé sexuellement une femme et auraient filmé leurs gestes, pendant le Championnat mondial junior cette année-là.

Aucune accusation n’a été déposée. Dans la dernière semaine, la Police de London, en Ontario, a indiqué avoir des informations nécessaires pour croire qu’une femme a été agressée sexuellement par cinq joueurs de l’équipe canadienne junior en 2018.

Des dirigeants de Hockey Canada ont dévoilé en juillet qu’ils ont payé au total 8,9 millions en règlements à l’amiable pour des accusations d’agression sexuelle depuis 1989 - hormis le dossier de 2018.

La fédération a élu un nouveau conseil d’administration le 17 décembre et continue son processus pour trouver un nouveau président et chef de la direction. Scott Smith a été poussé vers la sortie en raison des controverses - et notamment la pression mise par les partenaires corporatifs de Hockey Canada.

Kyle Wagner, de Halifax, dit que le scandale fait jaser jusque dans le vestiaire de l’équipe de son fils de 8 ans. Le tournoi est présenté à Moncton et Halifax à compter de lundi.

Un enfant de 8 ans, c’est brillant, a dit Wagner, parce que mon fils sait qu’il y a une controverse dans le hockey. Même s’il ne connaît pas les détails, il sait que des choses se sont passées qui étaient horribles, qui étaient mauvaises.

La révélation que Hockey Canada a utilisé des fonds financés par le hockey mineur pour payer les responsabilités non assurées, dont les accusations d’agression sexuelles, est au cœur du tollé.

Des commanditaires se sont retirés et le ministère du Sport a retiré à Hockey Canada son financement public. Les dirigeants de la fédération ont été convoqués devant le parlement.

Hugh L. Fraser Photo : Gracieuseté : JAMS

Le nouveau président du conseil d’administration, le juge à la retraite Hugh L. Fraser, a dit ressentir le devoir de se présenter pour aider le sport à se remettre sur pied.

C’est décourageant, navrant , a dit Fraser en réaction à l’année de Hockey Canada, dans une entrevue à la Presse canadienne.

J’ai eu la même question que tout le monde : comment est-ce que cela a pu se produire?

C’est difficile pour quiconque au Canada d’avoir confiance en Hockey Canada , a dit le premier ministre Justin Trudeau en juillet.

Il en incombe maintenant à Fraser, après trois décennies à la cour provinciale de l'Ontario, à Ottawa, et au conseil d’administration de choisir un nouveau président et chef de la direction, et planifier l’avenir de Hockey Canada dans un mandat spécial d’un an.

Je regarde tout ce qui s’est passé - les allégations d’abus, de racisme, la misogynie - je sens que j’ai le devoir de m’engager, de faire quelque chose pour améliorer la situation , a dit Fraser en entrevue à la Presse canadienne.

Le fils de Hugh Fraser, Mark, est responsable de la culture et de l’inclusion avec les Maple Leafs de Toronto, après une carrière de sept saisons dans la LNH.

Hugh Fraser a vécu des expériences douloureuses en tant qu’homme afrodescendant avec des enfants afrodescendants dans le hockey mineur.

Vous entendez des choses, a dit Hugh Fraser. Il y a quelques fois où des gens venaient me voir pour me dire ‘quelqu’un a traité votre fils du mot en N’. Nous avons vu des partisans qui se comportaient mal, qui créaient une ambiance inconfortable. Nous avons vu du bon, du positif, en tant que personne de couleur, mais nous ne voyions pas beaucoup de gens qui nous ressemblaient dans notre sport.

Hugh Fraser a représenté le Canada aux Jeux olympiques de 1976, en athlétisme. Sa carrière tire à sa fin, même s’il cumule encore plusieurs tâches, dont celle de siéger au Tribunal arbitral du Sport.

Il a tout de même été interpellé par la tâche dantesque devant lui avec Hockey Canada. Je ne suis pas tout à fait prêt à tirer ma révérence. C’est un défi énorme, mais en même temps je crois qu’il y a une occasion énorme.

Sur la glace, les amateurs de hockey vont se concentrer sur les efforts de l’équipe nationale, qui est en quête d’un deuxième titre de suite, et d’un troisième en quatre ans.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a ajouté une clause de bonne conduite dans son contrat avec Hockey Canada pour la tenue de la compétition. Le contrat stipule que tous les représentants de la fédération doivent faire preuve de bon comportement et ne doivent pas participer à des actes répréhensibles pendant le tournoi.

Le maire de Halifax Mike Savage a dit que le changement à la direction de Hockey Canada nous permet, au maire de Moncton et moi-même, de nous concentrer sur le sport et sur les bénéfices qu’il apportera à nos deux villes.