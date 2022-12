Les Raptors ont le numéro des Cavaliers de Cleveland

Associated Press

Pascal Siakam a inscrit 26 points et 9 passes décisives, O.G. Anunoby a lui aussi marqué 26 points, et les Raptors de Toronto sont devenus la première équipe de l’Est à gagner à Cleveland cette saison avec une victoire de 118-107 contre les Cavaliers, vendredi.

Scottie Barnes a enregistré 25 points et Fred VanVleet en a ajouté 18 dans cette victoire, la troisième des Raptors en trois matchs contre les Cavaliers cette saison. Les Torontois ont réussi 19 paniers de trois points, un sommet cette saison, et Anunoby a égalé son record personnel avec 6 réussites à l’extérieur de l’arc.

Siakam, auteur d’un record personnel avec 52 points mercredi, à New York, a également donné 7 passes décisives. Barnes, Anunoby et Fred VanVleet ont respectivement récupéré 10, 9 et 8 rebonds.

Le troisième panier de trois points de VanVleet au troisième quart a donné une avance de 83-57 aux Torontois, ce qui a incité l’entraîneur de Cleveland J.B. Bickerstaff à envoyer tous ses partants sur le court. Donovan Mitchell, qui n’avait alors que 4 points à sa fiche, a conclu la rencontre avec 12 points marqués en réussissant 4 de ses 16 tentatives vers le panier.

Darius Garland a marqué 17 points et a ajouté 8 passes décisives, tandis qu’Isaac Okoro a enregistré 15 points. Cedi Osman et Kevin Love, venus du banc, ont tous deux inscrit 13 points.

C’était une deuxième victoire en huit matchs pour les Raptors, dont la fiche est de quatre victoires et neuf revers depuis leur gain du 28 novembre contre les Cavaliers.