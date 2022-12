Katherine Sebov couronnée au tournoi de Tauranga

La logique a été respectée dans cette finale entre les deux favorites du tournoi. Sebov (no 1), 223e raquette mondiale, a triomphé en deux manches de 6-0 et 6-4 contre Bayerlova (no 2), 361e au monde.

Après avoir dominé la première manche d’un bout à l’autre, l’Ontarienne a comblé un retard de 0-3 en début de deuxième. Elle a conclu la rencontre en infligeant un dernier bris à son adversaire, qui a cédé sa mise en jeu six fois en tout.

Sebov avait auparavant gagné le tournoi Challenger de Saguenay en 2018.